Tesla Model S et Model X : la radio FM devient une option à 500 dollars, à peine !

Les propriétaires de Model S et X vont apprécier : après avoir abandonné la radio FM dans son dernier système d'infodivertissement, Tesla décide finalement d'en faire une option à… 500 dollars. Le prix peut porter à sourire, d'autant que la marque revient sur sa décision quelques mois après avoir expliqué que la radio n'était pas compatible avec son MCU. À ce prix, les utilisateurs auront un tuner et une antenne flambant neuve.

« Vous n’aurez plus accès à la radio AM, FM ou Sirius XM. Le système d’infodivertissement amélioré n’est pas compatible avec le tuner radio d’origine fourni avec votre véhicule.” Voici comment, en avril dernier, Tesla justifiait la disparition de la radio analogique sur MCU 2, son nouveau système d'infodivertissement. Il était toujours possible aux utilisateurs d'écouter leurs stations favorites sur Internet ou par Bluetooth, mais les voitures ne pouvaient plus capter les bandes classiques.

Tesla semble depuis être revenu sur sa décision. Enfin, presque, puisque cette fonctionnalité a un coût : 500 dollars. Tout comme la Conduite Entièrement Autonome, donc Tesla a récemment augmenté le prix à 10 000 dollars, la radio analogique est donc désormais une option, disponible sur les Model S et Model X équipées de MCU 2. La firme annonce que son déploiement aura lieu lors du quatrième trimestre 2020.

Un tuner et une antenne à 500 dollars pour écouter la radio

À ce prix, vous recevrez donc un tout nouveau tuner ainsi qu'une antenne capable de capter les fréquences FM et Sirius XM. Tesla précise en effet que les fréquences AM ne seront toujours pas disponibles avec le tuner fourni. Pas de panique cependant : une grande majorité des stations de radio populaires dispose d'une bande FM.

À noter également que « l’achat et l’installation de la mise à niveau radio seront disponibles pour les véhicules ayant déjà fait l’objet d’une mise à niveau d’infodivertissement ». Concrètement, cela veut dire qu'il faut impérativement être passé sur MCU 2 pour profiter de l'option. La mise à jour coûtant 2500 dollars, il en coûtera donc 3000 dollars aux utilisateurs du premier MCU pour écouter la radio. Après un 3e trimestre époustouflant malgré la crise du COVID-19, l'avenir nous dira si cette option rencontre le succès.

