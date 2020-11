BMW iNext : la concurrente de la Tesla Model Y sera présentée le 11 novembre

BMW communique la date de présentation officielle de son prochain cross-over électrique basé sur le concept iNext. Il s’agit du 11 novembre 2020, soit en fin de semaine prochaine. Présentée comme une concurrente de la Tedla Model Y, elle devrait afficher une autonomie de sera produite à partir du début d’année prochaine.

BMW a présenté il y a deux ans un concept car 100 % électrique : iNext. Deux ans et quelques véhicules électriques plus tard, la firme continue d’investir lourdement sur le segment des véhicules propres. BMW a lancé cette la i3, la iX3, laquelle est bien arrivée avant la fin de l'année comme annoncée, ainsi que la Mini Cooper SE Electric. En cette fin d'année, la marque allemande va renforcer son offre et annonce aujourd'hui la date de présentation d’un modèle commercial basé sur le concept iNext.

Lire aussi – BMW tease l’arrivée d’une i4 électrique avec un concept car futuriste

Ce nouveau véhicule sera donc présenté dans les moindres détails le 11 novembre prochain à 14 heures. La présentation aura lieu en ligne, contexte sanitaire mondial oblige. Pour suivre la conférence, il vous suffira simplement de vous connecter sur le portail de BMW et de vous rendre sur la page #NextGen 2020 sur laquelle le flux en streaming sera disponible. Notez également que l’ensemble de l’événement ne sera pas dédié à ce cross-over, puisque d’autres véhicules pour BMW et Mini seront également présentés.

Une concurrente directe pour la Tesla Model Y

La BMW iNext est un concept de cross-over 100 % électrique. Il est généralement présenté comme l’une des concurrentes directes de la Tesla Model Y dont les premières commandes européennes devraient être honorées en début d’année prochaine. iNext donnera naissance à un modèle commercial. C’est lui qui sera présenté la semaine prochaine. Selon les éléments communiqués précédemment par BMW, ce nouveau cross-over électrique sera construit à l’usine bavaroise de Dingolfing.

Le design et la fiche technique de la version commerciale d’iNext n’ont pas été dévoilés. Cependant, plusieurs informations peuvent nous donner un aperçu de certaines caractéristiques. D’abord, la voiture devrait être physiquement assez proche du concept iNext. Retrouvez ci-dessus un visuel officiel, ainsi qu’une vidéo en fin d’article, tous deux diffusés en 2018. Ensuite, l’autonomie de la voiture devrait atteindre 360 miles, soit pratiquement 580 kilomètres. En 2018, BMW annonçait une autonomie bien plus élevée (435 miles) avant de se raviser un an plus tard.