Model 3 : Tesla pourrait intégrer une pompe à chaleur pour économiser la batterie en hiver

La Model 3 de Tesla pourrait bientôt subir un petit lifting. Selon de récentes rumeurs relayées par nos confrères du site Electrek, la berline pourrait recevoir plusieurs nouveautés, à commencer par une pompe à chaleur, un nouvel écran de contrôle ou des fenêtres à double vitrage.

Selon des rumeurs relayées par nos confrères du site spécialisé Electrek, Tesla s’apprêtait à apporter quelques nouveautés à sa Model 3. Parmi les ajouts évoqués, on note l’intégration du combo Octovalve/pompe à chaleur, déjà présent dans la Tesla Model Y. Pour rappel, cet équipement permet de gagner quelques dizaines de kilomètres d’autonomie, notamment lorsque par temps froid.

La pompe à chaleur du Model Y arrive sur Model 3

Au lieu de tirer sur les batteries pour chauffer l’habitacle de la voiture, c’est la pompe à chaleur qui va s’en charger en emmagasinant de la chaleur depuis d’autres éléments du véhicule (comme le moteur par exemple). L’Octovalve permet lui d’augmenter les gains d’énergie de 10%.

Selon les témoignages de récents propriétaires de Model 3, il y a effectivement un changement de design notable dans le coffre avant de la berline. Il est plus petit et adopte la même forme que celui de la Model Y. Normal, les deux véhicules sont construits sur la même plateforme châssis. Ces éléments laissent entendre que Tesla pourrait bientôt proposer une option « Pompe à chaleur », justement pour booster l’autonomie en hiver.

Vers un nouvel écran de contrôle ?

En outre, Electrek mentionne également l’arrivée prochaine d’un nouveau volant, ainsi que d’un écran de contrôle 2.0. Pour rappel, l’écran tactile embarqué des Tesla a récemment posé problème en Allemagne. Un accident de la route lié à l’utilisation d’un écran tactile au volant pourrait motiver les autorités allemandes à légiférer sur le sujet.

Pour rappel, un automobiliste s’est fait suspendre son permis après avoir tenté de régler ses essuie-glaces depuis l’écran au volant. Faute d’inattention, le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule et fini dans un fossé. Peut-être que cet écran de contrôle 2.0 rendra la navigation plus fluide.

Une MAJ pour se rapprocher du Model Y

Les rumeurs relayées par Electrek évoquent ensuite l’ajout de nouveaux phares et feux arrière, une porte de coffre motorisée, ainsi que de nouvelles fenêtres double vitrage, pour une meilleure isolation thermique et sonore. Bien entendu, tous ces accessoires et fonctionnalités seraient proposés en option par le constructeur.

Il faut noter que la grande majorité de ces mises à jour sont d’ores et déjà disponibles sur la Tesla Model Y. En d’autres termes, il semblerait bien que le constructeur californien fasse en sorte de remettre au goût du jour la berline familiale la plus vendue de France avec les dernières technologies intégrées sur son récent SUV électrique.

Source : Electrek