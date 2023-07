Mode Avion : Google a une idée géniale pour que vous arrêtiez d’y penser, voici laquelle

Google a déposé une demande de brevet concernant une technologie appelée “Mode Avion Connecté”. L'objectif est d'activer le mode avion automatiquement lors d'un vol, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, et sans couper le Bluetooth ou le Wi-Fi.

“Mesdames, messieurs, merci de passer vos appareils électroniques en mode avion durant toute la durée du vol”. Et si cette phrase systématiquement prononcée par le personnel de bord lors d'un voyage en avion n'était bientôt qu'un lointain souvenir ? C'est en tout cas la volonté de Google qui vient de déposer une demande de brevet pour la mise en place d'un “Mode Avion Connecté”.

Grâce à lui, votre appareil va automatiquement basculer en mode avion à l'aide de différentes informations captées par les senseurs des smartphones ou tablettes. Mieux : même si depuis Android 11, le mode avion ne désactive plus le Bluetooth, et que le Wi-Fi peut être réactivé à la main, vous n'aurez plus à le faire. Les autres connexions sont préservées.

Google développe un mode avion qui s'active tout seul en vol

Pour fonctionner, le “Mode Avion Connecté” s'appuie sur des éléments concrets : les changements environnementaux (la différence de pression ou l'accélération), les sons à l'intérieur de la cabine (le moteur ou les “ding” que l'on entend à différents moments du vol), les signaux ultrasons envoyés par l'avion, ou encore les informations enregistrées sur le mobile comme le fait d'avoir passé le “check-in”. Tous ces paramètres sont interprétés pour dire à l'appareil “On est en vol, active le mode avion, mais ne coupe pas le Bluetooth et le Wi-Fi”.

Google veut aller encore plus loin. Pendant le vol, la connexion Wi-Fi est optimisée afin de garantir une expérience la plus fluide possible, sans coupure ou chute de débit. Ainsi, des processus gourmands en bande passante type sauvegarde en arrière-plan de photos ou mise à jour d'applications sont automatiquement suspendus (ou maintenus) en fonction de la qualité de la connexion à bord. Un tel procédé a aussi un effet bénéfique sur la batterie, appréciable lors d'un voyage long-courrier.

Cerise sur le gâteau : le “Mode Avion connecté” comprend que vous venez d'atterrir et réactive tout seul vos données mobiles et les processus qu'il a éventuellement coupé. L'idée est très séduisante sur le papier, et on espère qu'elle verra rapidement le jour, en attendant que l'Europe mette fin au mode avion en imposant la 5G en vol.

Source : ParkiFly