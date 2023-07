Le mariage entre ChatGPT et Bing est suspendu, un bug majeur a été découvert

OpenAI a désactivé la fonction “Browse with Bing” de ChatGPT après que certains utilisateurs ont découvert qu'elle pouvait être utilisée pour contourner les paywalls, qui sont souvent utilisés par les publications d'information pour encourager les lecteurs à souscrire un abonnement payant.

La semaine dernière, ChatGPT s’était enrichi d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Browse with Bing, exclusivement disponible pour les abonnés à ChatGPT Plus, la formule payante de l’IA conversationnelle.

Cette fonctionnalité avait largement décuplé les capacités de l’IA, puisque ChatGPT dépendait jusqu’alors du modèle GPT-4 d’OpenAI, et ne pouvait accéder aux informations que jusqu’en septembre 2021. Grâce à Browse with Bing, ChatGPT était capable de consulter des informations récentes sur Internet via Bing, mais OpenAI a finalement désactivé la fonctionnalité après la découverte d’un problème majeur.

“Browse with Bing” permettait de contourner des paywalls

« Nous avons découvert que la version bêta de ‘ChatGPT Browse with Bing' pouvait parfois présenter du contenu d'une manière qui ne correspondait pas à notre intention », a déclaré OpenAI dans son annonce officielle. « Par exemple, il est arrivé que la fonction réponde par inadvertance à une demande de texte intégral d'une URL ».

En d’autres termes, les utilisateurs pouvaient demander à ChatGPT de leur fournir le contenu de n’importe quelle page Internet, même si celui-ci était protégé par un paywall. Dans la plupart des cas, les sites utilisant des paywalls ne vous laissent que lire les premières lignes d’un article, vous incitant ainsi à vous abonner pour accéder à l’intégralité du contenu.

Grâce à ChatGPT, les internautes ont donc temporairement eu accès à l’intégralité des articles payants disponibles sur le Web, ce qui n’a évidemment pas plu à de nombreux médias. Après la découverte de la faille, OpenAI a donc rapidement désactivé la fonctionnalité en attendant de résoudre le problème. Il ne s’agit pas du seul souci d’OpenAI en ce moment, l’entreprise ayant récemment été trainée en justice pour avoir formé son IA avec des livres piratés.

On imagine qu’il faudra quelques jours à l’entreprise pour corriger le bug, et qu’elle rendra de nouveau disponible la fonctionnalité pour ses abonnés. Pour rappel, ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois et offre des avantages tels qu'un accès garanti à ChatGPT pendant les périodes de pointe, le nouveau modèle GPT-4, des temps de réponse plus rapides et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations.