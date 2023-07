Google va accepter les NFT comme monnaie d’échange dans les applications Android, mais pose des limites

Google va accepter les NFT comme monnaie d’échange dans les applications Android. Une révolution est-elle en cours ?

Le cours du Bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, continue de jouer au yoyo, et les œuvres NFT achetées à prix d’or par Justin Bieber au sommet de la hype en 2021, ne valent plus qu’une infime partie de leur prix d’achat. Malgré tous ces aléas, Google compte miser sur cette nouvelle technologie. La compagnie a en effet annoncé sur le blog Android qu’elle allait désormais autoriser les « nouvelles expériences basées sur la blockchain sur Google Play ». En termes concrets, les développeurs d’applications Android vont pouvoir tirer pleinement tirer parti de la blockchain et proposer des récompenses et autres lots dans leurs applications sous forme de NFT.

Une telle nouvelle a de quoi faire lever les sourcils. Le monde de la blockchain et des NFT tient encore largement du Far West, un univers où, aux réussites éclatantes succèdent tout aussi vite, les déroutes les plus cuisantes, avec des investisseurs qui y perdent parfois les économies d'une vie. Google se veut pourtant rassurant : « il est primordial de maintenir la confiance des utilisateurs […] Nous exigeons que les applications soient transparentes avec les utilisateurs au sujet des actifs numériques tokenisés. Par exemple, si une application ou un jeu vend ou permet aux utilisateurs de gagner des NFT, les développeurs doivent le déclarer clairement ».

Google autorise les développeurs d’applications Android à utiliser des NFT, sous certaines conditions

Par ailleurs, « bien que les actifs symbolisés soient destinés à créer des expériences plus enrichissantes et immersives, les développeurs ne doivent pas promouvoir ou glorifier les gains potentiels liés aux activités de jeu ou d’échange, afin de mieux protéger l’utilisateur ». Cette nouvelle politique de la compagnie ne sera cependant pas une porte ouverte à toutes les fenêtres.

Concernant les concours, jeux d’argent et de hasard utilisant de l’argent réel, « les développeurs ne devront pas proposer d’achats pour lesquels la valeur du NFT reçu par les utilisateurs n’est pas claire au moment de l’achat ». Les tirages au sort d’objets virtuels et les « loot boxes » seront donc illégaux.

