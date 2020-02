Android 11 ne désactive plus le bluetooth avec le mode avion, enfin !

Android 11 ne désactive plus automatiquement le bluetooth lorsque vous activez le mode avion. La plupart des compagnies aériennes permettent désormais d’utiliser des casques et montres bluetooth pendant toutes les phases de vol.

Dès 2013, des organismes comme la FAA américaine ont commencé à permettre aux compagnies aériennes de laisser leurs passagers utiliser leurs casques et montres bluetooth pendant toutes les phases de vol. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes dispensés d’activer le mode avion sur votre smartphone. Celui-ci est en effet surtout censé désactiver la connexion aux antennes-relais.

Ces ondes sont dangereuses, car elles peuvent causer des dysfonctionnement d’équipements sur certains modèles d’avion, ou plus simplement perturber la communication radio entre les pilotes et les aiguilleurs aériens. Or, vous le savez, si écoutiez quelque chose sur votre casque bluetooth, activer le mode avion signifie que vous ne pourrez plus, temporairement, utiliser votre casque.

Il est bien sûr possible de réactiver le bluetooth en passant par les raccourcis ou par les Paramètres du smartphone. Mais cette étape est souvent fastidieuse : il faut souvent recommencer tout l’appairage bluetooth avant de pouvoir reprendre la lecture de votre musique et autres contenus préférés. Android 11 s’attaque enfin à cette situation.

On dit bien enfin, car sur iPhone, le mode avion laisse depuis longtemps le bluetooth actif avec le mode avion. Concrètement, pour que le bluetooth reste activé avec le mode avion, l’une de ces deux catégories d’appareils doit être connectée : un périphérique bluetooth A2DP ou une aide à l’audition bluetooth.

Hélas, il faudra en revanche attendre un certain temps avoir de voir cette nouveauté pratique débarquer sur suffisamment de smartphones. Pour l’heure, seule la première bêta Android 11 Developers Preview 1 est en effet disponible. Et comme toujours l’arrivée de la version finale de l’OS mobile sur votre smartphone dépendra de son âge, marque et bon vouloir du constructeur.

Source : Android Authority