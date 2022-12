L’Europe veut mettre fin au mode avion en imposant la 5G en vol

Vous avez toujours rêvé de pouvoir utiliser votre smartphone à bord d’un avion ? La Commission européenne pourrait bien transformer ce rêve en réalité. En effet, cette dernière prévoit de remplacer le WiFi actuellement proposé par un réseau 5G imposé sur tous les avions, qui permettra aux passagers de passer des appels ou encore regarder des vidéos.

Il y a de fortes chances pour que vous n’ayez jamais eu l’occasion de regarder une vidéo YouTube lors d’un vol en avion. En effet, l’interdiction d’utiliser son téléphone au cours d’un trajet dans les airs date de 1991, à une époque où l’on craignait que le réseau mobile entraîne de dangereuses interférences avec la radio du pilote et les systèmes de l’avion. Certes, les compagnies aériennes proposent depuis plusieurs années leur propre réseau WiFi, mais celui-ci est bien souvent de mauvaise qualité, sans compter le prix exorbitant dont il faut s’acquitter pour pouvoir en profiter.

Pourtant, depuis quelques années maintenant, les études ont démontré que les risques d’interférence sont en réalité faibles, rendant ainsi cette interdiction obsolète. Aussi, la Commission européenne a décidé de se pencher sur le sujet et vient d’annoncer une petite révolution dans l’industrie aéronautique. À l’avenir, les passagers pourront profiter d’un réseau 5G afin ” d’utiliser leur smartphone au maximum de ses capacités et de ses fonctionnalités » durant leur vol, signant ainsi la mort du mode avion.

La 5G va bientôt débarquer sur tous les avions européens

Pour instaurer ce réseau 5G, la Commission compte installer une picocellule, un appareil permettant de couvrir une petite zone en connexion Internet, sur chacun des avions décollant d’un pays européen. Grâce à cette technologie, les passagers pourront se rendre sur le web, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique et passer des appels, de la même manière que s’ils se trouvaient au sol.

« La 5G permettra d’offrir des services innovants aux personnes et des opportunités de croissance aux entreprises européennes », avance Thierry Breton, commissaire responsable du marché intérieur. « Le ciel n’est plus une limite lorsqu’il s’agit des possibilités offertes par la connectivité super rapide et à haute capacité. » Notons toutefois que cette décision risque de déplaire à bon nombre d’acteurs de l’industrie aéronautique, qui arguent depuis des mois que la 5G présente de hauts risques d’interférences avec les systèmes de pilotage.

Source : Commission européenne