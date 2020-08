MIUI 12 : Xiaomi lance une application pour contrôler votre smartphone depuis un PC

Xiaomi continue d’introduire des nouveautés dans MIUI 12. Le constructeur propose une nouvelle application grâce à laquelle vous pourrez synchroniser votre smartphone et avec un PC Windows en temps réel. À l’image de l’application Votre Téléphone de Microsoft, il est possible d’afficher l’écran du smartphone, utiliser des applications Android sur le PC, etc.

La version stable de MIUI 12 est déployée sur de plus en plus de smartphones, mais Xiaomi n’a pas pour autant arrêté de développer de nouvelles fonctionnalités pour l’OS. La dernière bêta de MIUI 12 pour le Xiaomi Mi 10 Ultra (déjà disponible en chine) introduit une nouvelle application appelée Device Control.

MIUI 12 : prenez le contrôle de votre smartphone depuis un ordinateur

L’application permet de contrôler votre smartphone Xiaomi à partir d’un PC grâce à une fonctionnalité baptisée Screen Combo. Le constructeur propose ici sa propre solution qui imite ce que fait déjà Microsoft avec la plateforme Votre Téléphone sur Windows 10. Concrètement, la solution permet de diffuser le contenu de l’écran du smartphone sur un PC via le Wi-Fi. Cette liaison permet de contrôler le smartphone dans son intégralité.

Vous pourrez par exemple lancer des applications Android sur l’ordinateur, ouvrir n’importe quel fichier stocké sur le smartphone, ou encore transférer des fichiers via la connexion sans fil, à l’image de AirDrop. Il sera également possible de transférer des fichiers en effectuant des glisser-déposer comme le permet déjà Windows 10 avec les smartphones Samsung.

Pour rappel, Android 11 doit aussi introduire une option de transfert de fichiers via le WiFi baptisée Nearby Share ou Partage de proximité en français. La nouvelle fonctionnalité de Xiaomi est toutefois totalement indépendante. Pour l’heure, elle est proposée uniquement sur le Mi 10 Ultra à travers MIUI 12 bêta. Il s’agit de la ROM chinoise de l’OS. D’autres modèles devraient recevoir la mise à jour dans les semaines qui viennent avant l’arrivée de la fonctionnalité en version stable pour tout le monde.

Si votre smartphone a déjà reçu MIUI 12 en version stable, vous pouvez continuer à tester les nouvelles fonctionnalités de l’OS avant tout le monde si vous êtes inscrit au programme Mi Pilote de Xiaomi. Enfin, la nouvelle fonctionnalité « Device Control » est pour le moment compatible avec le Mi Notebook Pro 15 de 2020. D’autres PC portables de Xiaomi devraient compléter la liste, mais il est peu probable que les laptops d’autres marques bénéficient de la fonctionnalité.

Source : XDA Developer