Windows 10 : vous pouvez désormais glisser et déposer des fichiers sur les smartphones Samsung via le WiFi

Les smartphones Samsung bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité exclusive via l’application Votre Téléphone de Windows 10. La dernière Build de l’OS permet de glisser et déposer des fichiers entre votre PC et votre smartphone le plus simplement du monde en passant par une connexion WiFi.

Le partenariat entre Samsung et Windows 10 se renforce avec une nouvelle fonctionnalité qui est pour l’instant exclusive aux smartphones du constructeur coréen. Les nouveautés de la dernière Build 19603 de Windows 10 continuent de se dévoiler. L’application Votre Téléphone bénéficie d’une nouvelle mise à jour qui facilite le transfert des fichiers entre les smartphones Samsung et l’OS de Microsoft.

Il y a quelques jours, nous apprenions que les Galaxy S20 et Zflip partageaient désormais leur presse-papier avec Windows 10. En d’autres termes, vous pouvez copier du texte sur votre smartphone et le coller directement sur votre PC sans aucune étape intermédiaire, et vice-versa. Le transfert des fichiers entre les deux écosystèmes devient tout aussi facile.

Glisser-déposer des fichiers entre un smartphone Samsung et Windows 10

L’application votre Téléphone de Windows 10 n’a cessé de s’améliorer ses dernières années avec de nouvelles possibilités de synchronisation entre les smartphones Android et les PC. Vous pouvez afficher vos notifications Android directement sur votre ordinateur, lire et répondre à vos messages, ou encore passer et recevoir des appels sans toucher votre smartphone.

Votre téléphone vous permettra enfin de glisser et déposer des fichiers de votre PC vers votre smartphone et vice versa. Selon Microsoft, la fonctionnalité prend en charge tous les types de fichiers : photos, vidéos, audio, etc. Il y a toutefois quelques limites à signaler : vous ne pourrez pas transférer des fichiers qui pèsent plus de 512 Mo. Les transferts sont par ailleurs limités à 100 fichiers à la fois. Enfin, Microsoft affirme que cette nouveauté n’est accessible que sur les smartphones Samsung. Les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Comment transférer des fichiers entre votre PC et votre smartphone Samsung sans câble ?

Tout d’abord, cette fonctionnalité n’est compatible qu’avec les smartphones Samsung disposant de la fonctionnalité « Lien avec Windows ». Vous devez également être membre du programme Insider de Windows 10, la nouveauté étant pour l’instant disponible dans la Build 19603 (Preview).

Vous pouvez actuellement faire un glisser-déposer depuis l’application Galerie de votre smartphone ou depuis Samsung My Files uniquement :

Ouvrez l’application Votre téléphone sur le PC , utilisez votre souris pour parcourir l’arborescence dans Mes fichiers.

, utilisez votre souris pour parcourir l’arborescence dans Mes fichiers. Appuyez longuement sur un fichier jusqu’à ce qu’une coche apparaisse, puis relâchez. Si vous souhaitez sélectionner des fichiers supplémentaires, vous pouvez le faire (jusqu’à 100 fichiers).

jusqu’à ce qu’une coche apparaisse, puis relâchez. Si vous souhaitez sélectionner des fichiers supplémentaires, vous pouvez le faire (jusqu’à 100 fichiers). Utilisez votre souris pour appuyer de nouveau longuement sur le ou les fichiers sélectionnés et une vignette apparaîtra.

et une vignette apparaîtra. Faites glisser les fichiers vers l'emplacement souhaité sur votre PC. Le curseur changera pour indiquer quand vous pourrez déposer le (s) fichier (s).

Voilà c’est aussi simple que cela. De la même manière, vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre PC vers votre smartphone Samsung. Il suffit de les glisser depuis l’explorateur de fichiers Windows vers l'emplacement souhaité sur le smartphone et le tour est joué.