Midjourney veut scanner votre corps en 3D dans les spas du monde entier

Midjourney se lance dans la médecine avec un scanner capable de dévoiler l'intérieur de votre corps dans son entièreté, et même plus. Un projet étonnant auquel le patron de l'entreprise croit vraiment.

Vous vous êtes peut-être déjà servi de Midjourney pour générer l'image d'un chat en train de faire du skate en haut de la tour de Pise (par exemple). L'entreprise s'est fait connaître avec son intelligence artificielle génératrice, mais ce n'est pas la seule corde à son arc. Figurez-vous que son PDG, David Holz, aimerait bien diversifier ses activités en se lançant dans le secteur médical. Ou plutôt, pour le moment, du bien-être. On vous explique.

En 2027, certaines personnes pourront tester le Midjourney Scanner. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un appareil capable de reproduire votre corps en 3 dimensions, avec la capacité de segmenter ce dernier verticalement. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo servant d'illustration à cet article. Chaque partie d'une “tranche” est identifiée par son nom. Mais ce n'est pas tout : l'appareil aux allures futuristes peut aussi mesurer la composition de vos os, muscles, graisses et organes. Et ce sans radiation.

Le Midjourney Scanner veut faire mieux que les appareils IRM existants

Le scanner repose sur les ultrasons. Vous prenez place sur une plateforme circulaire qui vous descend lentement dans un bassin rempli d'eau. “Au fur et à mesure que vous descendez, vous traversez un anneau composé d’un demi-million de minuscules carrés, chacun de la taille d’un grain de sable fin, et chacun capable de faire office à la fois de minuscule haut-parleur et de minuscule microphone. Chaque carré génère des ondes ultrasoniques et enregistre les ondulations renvoyées des millions de fois par seconde“, explique Midjourney.

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Pour commencer, 10 appareils équiperont un centre appelé Midjourney Spa à San Franciso en 2027. Les autorisations sont plus faciles à obtenir dans ce genre d'endroit que dans une structure médicale. L'entreprise a de grandes ambitions cela dit : “déployer environ 50 000 de ces scanners à travers le monde au cours des six prochaines années et utiliser ce parc de capteurs pour réaliser un milliard de scans corporels complets chaque mois“. Rien que ça.