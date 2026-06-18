Midjourney veut scanner votre corps en 3D dans les spas du monde entier

Midjourney se lance dans la médecine avec un scanner capable de dévoiler l'intérieur de votre corps dans son entièreté, et même plus. Un projet étonnant auquel le patron de l'entreprise croit vraiment.

Midjourney Scanner coupe

Vous vous êtes peut-être déjà servi de Midjourney pour générer l'image d'un chat en train de faire du skate en haut de la tour de Pise (par exemple). L'entreprise s'est fait connaître avec son intelligence artificielle génératrice, mais ce n'est pas la seule corde à son arc. Figurez-vous que son PDG, David Holz, aimerait bien diversifier ses activités en se lançant dans le secteur médical. Ou plutôt, pour le moment, du bien-être. On vous explique.

En 2027, certaines personnes pourront tester le Midjourney Scanner. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un appareil capable de reproduire votre corps en 3 dimensions, avec la capacité de segmenter ce dernier verticalement. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo servant d'illustration à cet article. Chaque partie d'une “tranche” est identifiée par son nom. Mais ce n'est pas tout : l'appareil aux allures futuristes peut aussi mesurer la composition de vos os, muscles, graisses et organes. Et ce sans radiation.

Le Midjourney Scanner veut faire mieux que les appareils IRM existants

Le scanner repose sur les ultrasons. Vous prenez place sur une plateforme circulaire qui vous descend lentement dans un bassin rempli d'eau. “Au fur et à mesure que vous descendez, vous traversez un anneau composé d’un demi-million de minuscules carrés, chacun de la taille d’un grain de sable fin, et chacun capable de faire office à la fois de minuscule haut-parleur et de minuscule microphone. Chaque carré génère des ondes ultrasoniques et enregistre les ondulations renvoyées des millions de fois par seconde“, explique Midjourney.

Lire aussi – Warner Bros. en a marre des Batman faits par IA, le groupe attaque Midjourney en justice

Pour commencer, 10 appareils équiperont un centre appelé Midjourney Spa à San Franciso en 2027. Les autorisations sont plus faciles à obtenir dans ce genre d'endroit que dans une structure médicale. L'entreprise a de grandes ambitions cela dit : “déployer environ 50 000 de ces scanners à travers le monde au cours des six prochaines années et utiliser ce parc de capteurs pour réaliser un milliard de scans corporels complets chaque mois“. Rien que ça.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

“L’augmentation des prix est inévitable” : Tim Cook annonce la pire nouvelle concernant l’iPhone 18

Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé ce que tout le monde savait déjà : il faut s’attendre à une hausse des prix avec l’iPhone…

Economisez jusqu’à 860€ sur ces batteries et panneaux solaires Zendure pour le Prime Day !

Dites adieu à votre facture d’électricité toujours plus coûteuse grâce au Prime Day chez Zendure. Ces systèmes de batterie solaire stockent l’énergie au bon moment et vous permettent de consommer…

Nintendo Switch : 10 ans après, l’eShop corrige enfin ces défauts insupportables

Il aura fallu du temps, mais cette fois, ça y est : l’eShop de la Nintendo Switch est enfin une plateforme digne de ce nom. Voici ce qui change après…

DualSense : il existe enfin un moyen de profiter de toutes les fonctionnalités de la manette PS5 en sans fil sur PC

La dernière mise à jour de l’application DSX rend celle-ci indispensable pour ceux qui souhaitent profiter des pleins pouvoirs de la DualSense sur leur PC. Grâce à celle-ci, il n’est…

Ce navigateur mal-aimé de Microsoft pourrait humilier Safari sur iPhone, voici pourquoi

Safari règne depuis longtemps sur l’iPhone. Mais un prototype d’Edge vient de le dépasser largement dans plusieurs tests. Le navigateur mal-aimé de Microsoft pourrait bien créer la surprise. Sur iPhone,…

Clair Health : le bracelet qui surveille vos hormones sans prise de sang

Une startup s’apprête à lancer Clair, un bracelet connecté non invasif destiné aux femmes souhaitant surveiller leur taux d’hormones. L’objectif est d’offrir un maximum de mesures. Les montres et bracelets…

En attendant GTA 6, Rockstar fait un très beau cadeau aux joueurs de GTA 5

Rockstar ne daigne toujours pas démarrer le cycle marketing de GTA 6, mais ça ne veut pas dire que le studio ne prépare pas déjà l’arrivée de son mastodonte. En…

Spider-Man Brand New Day : le nouveau trailer est là et il est bourré de caméo

Sony a publié hier soir le nouveau trailer de Spider-Man : Brand New Day, qui confirme l’ambiance plus sombre de cet opus. On y retrouve un Peter Parker rongé par…

Apple aurait trouvé comment rendre son iPhone Air beaucoup plus intéressant grâce à la photo

Le prochain iPhone Air pourrait devenir bien plus intéressant. Apple testerait déjà une amélioration attendue depuis son lancement. Elle viserait directement l’un des points faibles du modèle actuel. Les smartphones…

Galaxy S23 : une ligne rose apparaît sur l’écran de certains modèles, la faute à One UI 8.5 ?

Plusieurs détenteurs d’un Galaxy S23 de Samsung se plaignent de l’apparition d’une ligne rose sur l’écran de leur mobile. Leur point commun : elle survient après la mise à jour…