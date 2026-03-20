Tinder veut laisser l’IA scanner toutes les photos de votre smartphone

L'application de rencontre Tinder prépare une fonctionnalité basée sur l'IA. Elle regarde les photos stockées sur votre smartphone. Tinder y voit une aide très concrète, d'autres un cauchemar pour la sécurité des données.

Les utilisateurs d'applications de rencontre ont une relation assez ambivalente à l‘intelligence artificielle. Si certains s'en servent pour décrocher plus facilement des rendez-vous en laissant l'IA se charger des discussions initiales, d'autres pestent contre la présence de faux profils qui leur fait perdre du temps, voire pire dans le cas d'une escroquerie. Du côté de Tinder, entre autres, il y a beaucoup moins d'états d'âme vu que l'appli se sert allégrement de l'IA.

Sa dernière idée a de quoi faire faire peur sur le papier : laisser l'IA parcourir les photos contenus sur votre smartphone. Toutes, sauf celles se trouvant dans la corbeille ou un éventuel dossier protégé. Mark Kantor, chef de produit chez Tinder, rassure en affirmant que “c'est à vous de décider ce que vous êtes prêt à partager avec Tinder“. Sauf que dans les faits, il n'y a pour l'instant aucun moyen de choisir quelles photos seront vues ou non par l’algorithme.

Pourquoi Tinder veut accéder aux photos stockées sur votre smartphone

Le but de la manœuvre est de vous aider à bâtir un profil automatiquement, en fonction de ce qui est repéré lors du scan. Par exemple, si sur 200 photos, vous en avez 70 de votre chat et 45 qui vous montrent en train de faire l'escalade, l'IA vous proposera de mettre l'accent sur votre amour pour les félins et votre pratique sportive. Le système se chargera aussi de sélectionner les photos qui apparaîtront sur votre profil. Il se basera pour cela sur leur qualité esthétique (éclairage, cadrage, netteté…).

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On imagine très facilement les dérives éventuelles d'un tel procédé. Tinder promet que l'IA écarte d'elle-même les photos privées ou les documents, et floute les visages qui ne servent pas au résultat final. Une fois ce dernier affiché, l'utilisateur peut accepter ou non ce qui est proposé et Tinder efface toutes les données auxquelles l'appli a eu accès. “Tout se passe uniquement sur votre appareil“, assure Mark Kantor. La fonctionnalité est pour l'instant en cours de test en Australie. Aucune date n'a été avancée pour le reste du monde.

Source : 404 Media