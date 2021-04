Microsoft fait fuiter le nouveau design de Windows 10 par accident

Un employé Microsoft a brièvement posté sur son compte Twitter une capture d'écran montrant une fenêtre PowerShell avec un look très différent de ce à quoi Windows 10 nous a habitué. Il semble qu'il s'agit du premier aperçu d'un grand changement design qui va modifier profondément l'interface, jusqu'à la présentation des fenêtres. On en attendait pas moins de la future mise à jour Sun Valley.

Microsoft teste en permanence des idées pour rafraichir le design de Windows 10. La firme a fait évoluer le fond d'écran par défaut, introduit un “mode sombre” et un “mode clair” – et plus récemment a revu le design du menu Démarrer. Mais une nouvelle mise à jour majeure arrive et avec elle des changements beaucoup plus profonds. Les premiers indices de cela ont brièvement fuité via l'application Astuces de Windows 10.

On a notamment découvert un nouvel écran de connexion Wifi avec des bords arrondis – en soit déjà une petite révolution qui casse le côté très angulaire du design de Windows 10, ainsi que d'autres éléments arrondis de l'interface. D'autres systèmes d'exploitation ont arrondi leur design depuis des années, notamment Linux Ubuntu et macOS. Il semblait donc logique que Microsoft, qui a déjà adapté de nombreuses idées tirées de ces systèmes suive cette voie.

Windows 10 va bientôt changer assez profondément de design à en croire cette nouvelle fuite

Et il se trouve qu'une capture d'écran postée par erreur par un employé de Microsoft vient confirmer cette direction. La capture montre une fenêtre de PowerShell 7.1.3 (la dernière version stable disponible). PowerShell peut s'exécuter comme Cmd dans un programme qui s'appelle Windows Terminal.

Or dans une prochaine version de Windows il semble que le design de cette fenêtre qui n'avait pas beaucoup changé depuis Windows 95 va enfin avoir droit à un gros ravalement de façade. L'interface adopte le mode sombre. et dispose d'un système simplifié d'onglets qui n'est pas sans rappeler ceux des navigateurs internet.

Surtout, exit les bords tout en angles purement fonctionnels et place à l'esthétique avec un cadre accentué dans une nuance de gris et des bords tout en arrondis. Hélas on ne sait pas à ce stade si ce nouveau design sera décliné sur l'ensemble des applications ou si ce design ne s'appliquera que dans une poignée d'applications officielles.

Microsoft pourrait d'ailleurs tout à fait changer de design d'ici la sortie de Windows 10 Sun Valley – la version qui devrait officialiser tous ces changements. Que pensez-vous de ce nouveau design arrondi ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.