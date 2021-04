Windows 10 : Edge reçoit un mode performance pour être encore plus rapide

Microsoft fait tout pour rendre son navigateur Edge le plus séduisant possible. Pour cela, la firme de Redmond introduit un nouveau mode Performance dans la dernière build du logiciel. Comme son nom l’indique, ce mode permettra de gagner en rapidité, mais pas que.

Microsoft a souvent été moqué pour ses navigateurs. Internet Explorer puis Edge Legacy. Pour Edge Chromium, la firme de Redmond a sorti la grosse artillerie en offrant un logiciel aussi bien rapide que pratique. Cette nouvelle fonctionnalité devrait séduire les utilisateurs en quête de performances.

En effet, la dernière build Canary 91.0.856.0 permet d'utiliser un mode dans les options. Il faut aller dans les paramètres système et simplement activer le « Performance Mode ». Une fois fait, ce dernier permettra d’avoir un navigateur encore plus rapide qu’il ne l’est déjà, mais aussi d’optimiser la mémoire vive et votre CPU, selon Microsoft. Plus encore, le navigateur promet d'économiser de la batterie. Idéal si vous l’utilisez sur un laptop. A noter que lorsque vous activez ce mode, les onglets en veille ne sont plus disponibles. Le navigateur est donc amputé de sa fonctionnalité la plus pratique. Il faut savoir faire des sacrifices.

Edge est le troisième navigateur du marché

Comme l’explique WinCentral, cette nouvelle build apporte également une fonctionnalité bien pratique : la possibilité de modifier des PDF directement en ligne. A noter qu'elle fonctionne aussi avec le stylet. De nouveaux modes qui viendront enrichir un logiciel déjà bien séduisant dans les prochaines semaines. A l’heure actuelle, Edge est le troisième navigateur en termes d'utilisateurs avec 8% de parts de marché, derrière Safari et Chrome, indétrônable.

Pour rappel, Edge est le dernier arrivé dans le bal des navigateur. Lancé début 2020, il remplace l’ancienne édition de Edge (Legacy) désormais jeté aux oubliettes. Son grand avantage est de tourner sous Chromium, le même moteur que Chrome. En plus d’être rapide, il est aussi capable de faire tourner les extensions du logiciel de Google et la migration se veut beaucoup plus facile. Edge propose aussi des fonctionnalités inédites, comme des onglets verticaux.

Source : WinCentral