Microsoft propose enfin des pièces détachées pour réparer soi-même sa Surface

Après Google, Nokia ou encore Samsung, Microsoft rejoint la liste des fabricants qui proposent à la vente des pièces détachées pour réparer soi-même ses appareils. Pour ce faire, l'entreprise américaine a signé un partenariat avec iFixit, la référence du genre.

Comme vous le savez probablement, la réparation est devenu aujourd'hui un enjeu écologique et économique, pour les constructeurs comme pour les consommateurs évidemment. Petit à petit, cette pratique a commencé à se démocratiser. En 2023, Apple a lancé un programme pour aider les utilisateurs à réparer eux-mêmes leurs appareils. Google a ensuite suivi cette exemple, tout comme Samsung depuis juin 2023.

Pour ouvrir la réparation au plus grand nombre, plusieurs constructeurs ont également choisi de mettre à disposition les pièces détachées de leurs produits. Pour ce faire, ils ont dans la majorité des cas choisi de faire confiance à iFixit, le leader de la réparation. Samsung propose depuis plusieurs années à la vente les pièces de ses smartphones sur iFixit. Valve a rejoint la danse en 2022 à l'occasion du lancement du SteamDeck, tout comme Google avec les Pixel.

Microsoft propose enfin des pièces détachées pour les Surface

C'est maintenant au tour de Microsoft de fournir des guides officiels et de commercialiser des pièces d'origine. En effet, le géant américain vient de signer un nouveau partenariat avec iFixit. D'ici les prochaines semaines, les utilisateurs pourront acheter des pièces pour les ordinateurs et tablettes de la gamme Surface du constructeur. Au total, 15 modèles sont concernés, de la Surface Pro 9 à la Surface Laptop 5 par exemple.

Au choix, les consommateurs pourront soit acquérir des pièces détachées à l'unité ou bien accompagnées d'un kit d'outil. Bien entendu, les néophytes en la matière pourront être aidés dans la manoeuvre par une multitude de tutoriels validés par Microsoft pour chaque modèle.

“Depuis plusieurs années, Microsoft a montré son engagement à innover tout en améliorant la réparabilité de ses produits. Notre collaboration marque un avancée significative en matière de réparabilité et ensemble, nous poursuivrons notre travail visant à améliorer la réparabilité des appareils pour tous”, a déclaré Kyle Wiens, PDG d'iFixit.

Pour l'instant, les prix des différentes pièces détachées et des kits ne sont pas encore connus. Nous avons contacté iFixit pour avoir de plus amples informations sur ce point. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.