IA : Huawei veut concurrencer Nvidia avec sa nouvelle puce Ascend 910B

Huawei aurait signé un gros contrat avec le géant de la Tech Baidu pour le fournir en puces d'intelligence artificielle. Son nouveau processeur dédié Ascend 910B serait au niveau du célèbre A100 de Nvidia, qui domine le marché.

Le constructeur chinois Huawei est surtout connu pour ses smartphones et ses infrastructures télécoms, mais c'est loin d'être ses seules activités. Depuis 4 ans environ, la marque développe des puces d'IA pour s'affirmer comme un acteur majeur de ce marché en plein essor. En 2018, Huawei dévoile l'Ascend 910 avant de lancer officiellement le processeur un an plus tard. L'ambition affichée est de proposer une gamme reconnue pour fournir les entreprises, mais l'embargo américain décrété la même année met un frein à cette volonté d’expansion.

À cette époque, l'entreprise affirme que sa puce d'IA est la plus puissante du monde, gravée en 7 nm. D'après elle, l'Ascend 910 peut fournir 256 TeraFLOPS pour les opérations en virgule flottante (FP16) et 512 TeraOPS pour les calculs de précision des nombres entiers (INT8). La consommation énergétique plafonne à 310W, ce qui est mieux que les 350W auxquels Huawei s'attendait initialement. Mais l'arrivée du processeur A100 de Nvidia en 2020, suivi par la H100 en 2022, empêche la marque chinoise de s'imposer.

La nouvelle puce Ascend 910B de Huawei serait au niveau de l'A100 de Nvidia

Huawei ne lâche pas le morceau pour autant et selon Reuters, la firme a signé un gros contrat avec le géant chinois de la Tech Baidu. La commande, passée en août, est de 1600 puces Ascend 910B pour 200 serveurs. Il s'agit donc d'une nouvelle version du processeur, dont on connaît quelques détails même s'il n'a pas été officialisé à l'heure actuelle.

D'après Liu Qingfeng, président de iFlyTek, spécialisé dans l'intelligence artificielle, il est “globalement pareil que l'A100 de Nvidia”. D'après les analystes, c'est le cas en termes de puissance de calcul brute, mais pas de performances où l'Ascend 910B reste en retrait par rapport à ses concurrents.

Il s'agit tout de même d'une excellente opportunité pour Huawei. Le marché des puces d'IA en Chine est estimé à plus de 6,5 milliards d'euros. Le gouvernement du pays ne cache non plus sa volonté de dépendre de moins de moins de l'occident, notamment pour le développement de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.