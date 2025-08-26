Gears of War Reloaded sort aujourd’hui, faut-il jouer au remaster du jeu culte de la Xbox 360 ?

Gears of War, sorti en 2006 sur Xbox 360, est un jeu culte de la marque Xbox. En 2025, il a le droit à un remaster nommé Gears of War Reloaded. Vaut-il le coup d’œil ? Nous y avons joué.

La licence Gears of War a longtemps été la vitrine de la console de Microsoft. Le premier volet, sorti en 2006 sur Xbox 360, a été une vraie claque pour bon nombre de joueurs. Aujourd’hui, il le droit à un remaster nommé Gears of War Reloaded. Son but ? Permettre aux vieux de la vieille de renouer avec les sensations grisantes de l’époque et aux néophytes de découvrir la saga par la grande porte.

Gears of War Reloaded ne modifie en rien le jeu de base. Il ne touche ni au scénario, ni à la progression, ni même au level design. C’est le Gears sorti il y a presque vingt ans. En revanche, l’enrobage a été retravaillé, avec des graphismes plus beaux (Unreal Engine 5), une interface revue ainsi qu’une maniabilité retouchée. Cette refonte n’est plus seulement réservée à la Xbox, puisqu’elle est également disponible sur PC ainsi que sur PS5. Oui, Gears of War arrive sur la console de Sony ! Une chose que l’on pensait impossible.

Gears of War, c’est quoi ?

Gears of War est bien plus qu’un jeu de tir à la troisième personne, c’est celui qui a instauré les codes du « cover shooter », encore utilisées aujourd'hui. Aux commandes de notre soldat, on peut ainsi se cacher derrière un abri, sortir pour canarder et passer d’une couverture à l’autre de manière fluide. Un gameplay qui était tout bonnement révolutionnaire pour l’époque et qui n'a pas veilli d'un iota. Se faisant, on passe d’une arène à l’autre dans une histoire linéaire où la mise en scène prime sur la liberté d’action.

Le joueur incarne Marcus Fenix, un « Gears » chargé d’endiguer l’invasion locuste. Seize ans auparavant, ces monstres cauchemardesques ont surgi des entrailles de la planète Sera pour éradiquer l’humanité, et c’est à lui de les renvoyer d’où ils viennent. On suit ses pérégrinations à travers une campagne de cinq ou six heures, diablement bien rythmée. On prend plaisir à suivre des personnages volontairement caricaturaux qui s'envoient des fions à longueur de temps (grâce à une très bonne VF). Ce qui a fait la légende de Gears of War ? La possibilité de jouer à deux, en ligne ou en écran splitté, avec un second joueur qui incarne Dominic Santiago, le compère de Marcus. Ainsi, on peut faire la totalité de la campagne avec son pote dans un canapé.

Cette campagne solo ne représente qu’un apéro pour le vrai jeu : le multijoueurs. Huit participants peuvent ainsi s’affronter dans des combats sans merci. Un mode qui a fait les beaux jours du Xbox Live dans les années 2000, et qui revient dans cette version Reloaded. Il se montre très classique (deathmatch et team deathmatch avec des variantes), mais follement efficace et nerveux. Les cartes originales, dont la légendaire Impasse, sont évidemment de retour.

Gears of War, c’est un jeu culte, l’essence d’une époque. Un titre révolutionnaire qui a marqué l’histoire du gaming. A noter qu’il dispose de nombreuses suites. Gears of War 2 (2008) et 3 (2011) ont été réalisés par le même créateur : Cliff Bleszinski (Epic Games). A partir du quatrième épisode, c’est Microsoft qui s’occupe du développement. Les jeux restent bons, mais un peu plus lisses.

Ce remaster vaut-il le coup ?

Il faut savoir que Gears of War a déjà eu le droit à un remaster en 2015 (Ultimate Edition). Cette version 2025 refait exactement la même chose, mais pour les machines modernes. Graphiquement, le titre réhausse son niveau, avec la possibilité de jouer en 4K/60 fps sur consoles et bien plus sur PC. Le titre est aussi compatible avec le DLSS 4 sur PC ainsi que le PSSR sur PlayStation 5 Pro. Cela change tout, tant l’aventure est nerveuse ! De plus, les décors sont magnifiques, sublimés par la lumière. La maniabilité a également été légèrement fluidifiée (les déplacements sont plus agréables), mais que les anciens se rassurent, on retrouve toujours les sensations de 2006.

Le multijoueur a lui aussi été repensé, avec un système de matchmaking totalement revu, ainsi que la possibilité de jouer sur des serveurs dédiés pour plus de stabilité. Pas de mode ou de cartes ajoutées, c’est le Gears à l’ancienne. Bonus ultime : il est cross platform et cross progression.

En résumé, Gears of War Reloaded, c’est Gears of War 2006 avec un gros coup de polish. Tout est intact comme dans nos souvenirs et les sensations grisantes sont là. Est-ce qu’on demandait plus ? Pas vraiment. On regrette juste un tarif un peu élevé pour une simple refonte graphique (40 euros).

Pour ceux qui ne l’ont jamais fait, cela reste un titre à découvrir. Une page importante du jeu vidéo moderne qui n’a pas trop pris de rides en vingt ans, et qui se montre donc encore très appréciable en 2025. Pour ceux eux qui l’ont poncé à l’époque, ce remaster représente un bon shoot de nostalgie qui ne fait pas de mal.