Google offre à Gboard une fonctionnalité basée sur l’IA dont vous ne pourrez plus vous passer

GBoard intègre une fonctionnalité basée sur l’IA : la relecture et la reformulation de texte.

On ne vantera jamais assez les mérites de GBoard, le clavier pour mobiles sous Android et iOS créé par Google. Depuis bientôt 7 ans, la firme de Mountain View ne cesse d’améliorer ce produit qui est devenu indispensable à plus de 5 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Aujourd’hui, 9 To 5 Google nous apprend que la compagnie va implémenter une nouvelle fonctionnalité dans son fameux clavier pour mobiles : l’option « Proofread AI », encore en bêta.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur l’IA générative pour non seulement détecter les fautes d’orthographe et de grammaire, mais aussi pour émettre des suggestions pour les corriger. Cerise sur le gâteau, vous n’aurez pas besoin de ressaisir les termes proposés : il vous suffira d’appuyer sur le bouton « Corriger » (Fix it). Si vous êtes désormais un utilisateur régulier de Gmail, et même de Google Docs, cela vous rappellera forcément la fonctionnalité que proposent ces deux logiciels de productivité.

GBoard s'enrichit d'un outil qui va vite devenir indispensable

Selon Google, vous pouvez « utiliser Gboard pour relire votre texte et corriger l’orthographe, la grammaire et la ponctuation d’une simple pression ». Les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données prendront soin de consulter les règles de confidentialité de Google et d’utilisation des services d’IA générative pour savoir comment leurs informations sont traitées. En effet, l’utilisation de la fonction de relecture de Gboard est soumise à l’envoi de tout ce que vous tapez sur le clavier sur les serveurs de la compagnie.

Cet outil de relecture et d’autocorrection boosté à l’IA rendra GBoard encore plus indispensable à nombre d’utilisateurs, tant il est rassurant de savoir que la technologie sera là pour vous épauler en cas de doute sur une formulation ou un mot. Les utilisateurs francophones de GBoard, et tous les autres non-anglophones d’ailleurs, devront patienter encore quelque temps avant que cette fonctionnalité soit utilisable dans leur langue. Ce nouvel outil en bêta ne fonctionne pour l’instant qu’en anglais.