Microsoft a été piraté, les feature phone ont le vent en poupe, c’est le récap’ de la semaine

Un groupe de hackers s’attaquent aux données sensibles de Microsoft, l’entreprise IPTV Leaper Beheer BV n’échappera pas à ses sanctions, de nombreux utilisateurs pourraient abandonner leur smartphone au profit d’un feature phone façon Nokia 3310, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine encore, le géant de Mountain View fait parler de lui en faisant disparaître les statues Android de son campus. De son côté, Chrome averti ses utilisateurs de prendre garde aux fausses fenêtres de phishing qui pourraient voler vos identifiants de connexion. Microsoft a également été victime d’une attaque de pirates, qui se sont emparés de 37 Go de données sensibles. Alors que la justice sanctionne lourdement les pirates IPTV Leaper Beheer BV, les feature phone inspirés du Nokia 3310 séduisent de plus en plus.

Leaper Beheer BV joue avec le feu et pourrait bien se brûler…

L’entreprise néerlandaise Leaper Beheer BV a tenté de défier la justice en continuant à vendre ses abonnements IPTV malgré les menaces de sanctions. En 2018, le tribunal condamne la société a cessé leurs activités sous peine de devoir verser une amende d’environ 1 million d’euros. Pourtant, les créateurs de Leaper Beheer BV ont décidé de continuer « le plus longtemps possible pour récolter le plus d’argent possible », comme le déclare le directeur du BREIN, Tim Kuik. Ce 16 mars 2022, le verdict est tombé et les deux créateurs de la société pirate ont été reconnus coupables de violation de droits d’auteur par le tribunal de Maastrich et seront probablement amener à écoper d’une amende encore plus lourde que prévu.

Microsoft victime d’un piratage

Comme le rapportent nos confrères de Bleeping Computer, Microsoft a été victime d’une attaque par le groupe de pirates Lapsus$. Le gang de hackers s’est emparé de 37 Go de données sensibles, notamment le code source de Bing ainsi que l’assistant vocal Cortana. Certains experts affirment que les attaquants seraient parvenus à obtenir l'accès des serveurs de Microsoft grâce à l’aide de complices au sein de l’entreprise.

Nouvelle attaque de phishing pour Chrome

Si vous êtes utilisateurs de Chrome, prenez garde à ces nouvelles fausses fenêtres de phishing qui pourraient s’emparer de vos identifiants de connexion. Comme l’expliquent nos confrères de Bleeping Computer, les pirates ont créé un kit qui leur permet de concevoir des fenêtres factices particulièrement réalistes. Si vous utilisez Chrome, restez prudents si vous souhaitez vous connecter à Facebook, Dropbox, Apple ou encore Twitter si vous ne voulez pas que des personnes mal intentionnées s’emparent de vos mots de passe.

Les statues Android disparaissent du campus de Google

Le campus de Google à Mountain View, qui abritait jusqu’à présent les 18 statues emblématiques Android, est désormais vide. En effet, comme le rapportent nos confrères d’Android Authority et comme le confirment de nombreux internautes sur Maps, Google a fait enlever toutes les statues. À l’approche de la conférence annuelle Google I/O, il se pourrait que Google ait juste prévu de rénover les statues.

Troquer son smartphone pour un feature phone

Nos confrères de la BBC ont rapporté que les feature phone avaient le vent en poupe ! Une étude menée par le cabinet Deloitte révèle qu’un britannique sur dix aurait désormais fait le choix d’abandonner son smartphone au profit d’un feature phone. Leur tarif attractif et leur excellente autonomie suffisent à convaincre les usagers, parfois lassés de la multitude de fonctionnalités de leur smartphone.

Nos tests de la semaine

Le Realme GT 2 Pro est une très bonne surprise

Outre son joli design original, le Realme GT 2 Pro est particulièrement puissant grâce au Snpadragon 8 Gen 1, sa qualité photo a été améliorée par rapport à son prédécesseur et son autonomie est exemplaire. On adore son bel écran et sa charge toujours aussi rapide. Quelques points faibles malgré tout pour ce smartphone au prix encore un peu trop élevé : le son des haut-parleurs est perfectible et l’on regrette l’absence du zoom optique et de la charge sans fil.

Tout juste la moyenne pour le OnePlus Nord CE 2

OnePlus n’apporte malheureusement que trop peu d’améliorations à son Nord CE 2. Pour seulement 30 euros de moins que le Nord 2, on retrouve ici un smartphone dont le design est plutôt cheap, une partie audio ratée, une puissance vraiment limitée et une qualité photo assez médiocre. Vendu à 369 euros, le OnePlus Nord CE 2 reste un smartphone dont la charge est rapide et l’autonomie tout à fait convenable.

La Galaxy Tab S8 Ultra est la meilleure tablette Android du marché

Samsung remplit toutes ses promesses avec sa Galaxy Tab S8 Ultra : avec son design impeccable, son parfait écran et sa bonne autonomie, cette nouvelle tablette est un parfait « PC de substitution ». Si son processeur puissant est parfois bridé et le S-Pen pas forcément utile pour tous les utilisateurs et malgré un prix qui pourraient en freiner plus d’un, la Galaxy Tab S8 Ultra est la meilleure tablette Android sur le marché actuellement.

