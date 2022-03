L’arnaque au spoofing se démocratise, Nvidia se réjouit du prix élevé des RTX, c’est le récap

Les arnaques au spoofing sont de plus en plus nombreuses, l'Europe impose de nouvelles restrictions aux GAFAM, Nvidia est heureux de l'augmentation du prix des RTX 3000, c'est le récap.

L'Europe veut encadrer les GAFAM et a mis en place de nouvelles mesures. Dans le même temps, Nvidia voit la hausse des prix des RTX 3000 d'un très bon oeil. Enfin, la grande tendance d'escroquerie de carte bancaire se nomme désormais le spoofing. On vous explique tout ce qu'il y a à savoir dans notre article consacré au sujet. Allez, c'est parti : en route pour le récapitulatif de la veille.

L'Europe tape du point face aux GAFAM

L'Union européenne veut mettre le holà au monopole des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Les Etats membres ont ainsi décidé d'encadrer plus sévèrement les agissements des rois du numérique. Chaque rachat d'entreprise par l'un des géants de la tech sera désormais examiné par la CE, tandis que du côté utilisateur, on pourra disposer d'un meilleur accès à des stores alternatifs. Enfin, les éditeurs ne pourront plus imposer des bloatwares, ces fameux logiciels préinstallés dont il n'est pas toujours facile de se débarrasser.

A lire : l'Europe signe la fin du monopole de Google, Apple, Meta et Amazon

Le prix des RTX 3000 augmente, Nvidia se frotte les mains

Le prix des dernières RTX 300 a augmenté en moyenne de 300 dollars. La faute à la pénurie de composants, diront certains. Mais le constructeur Nvidia est visiblement très satisfait de cette hausse tarifaire, si l'on en croit la réunion qui s'est récemment tenue avec ses investisseurs.

A lire : RTX 3000 – Nvidia se vante d'avoir augmenté le prix de ses cartes graphiques

Les arnaques au spoofing sont de plus en plus répandues

Le spoofing refait parler de lui. Mais c'est quoi au juste, le spoofing ? Il s'agit d'une méthode de piratage de carte bancaire qui consiste à se faire passer pour la banque de l'utilisateur, afin de dérober toutes ses informations personnelles. Dans notre article dédié, On vous donne tous les détails sur la technique employée par les pirates et les moyens pour éviter de se faire arnaquer.

A lire : arnaque à la carte bancaire, qu'est-ce que le spoofing et comment s'en protéger ?