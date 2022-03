Google a fait disparaître toutes les statues Android de son campus

Google vient de faire disparaître toutes les statues Android de son campus à Mountain View. La zone qui abritait les statues est désormais vide. Il se pourrait que l'entreprise ait décidé de procéder à quelques rénovations en amont de la Google I/O.

Pendant plusieurs années, Google avait l'habitude d'ériger une nouvelle statue lors de chaque nouvelle version d'Android. Ces statues emblématiques représentaient le nom de code officiel de la mise à jour. Ainsi, Google a érigé une statue montrant un Oreo en hommage à Android 8 Oreo et une statue illustrant un nougat pour Android 7 Nougat.

En abandonnant les noms de dessert, Google a dérogé à la tradition. Le géant de Mountain View n'a plus ajouté de statue sur la pelouse de son campus depuis Android 10, connu en interne sous le nom de Quince Tart. Android 11 (Red Velvet Cake), Android 12 (Snow Cone) et Android 12L (SnowCone v2) n'ont pas eu droit à leur statue.

Google pourrait rénover les statues Android avant sa conférence annuelle

Jusqu'à récemment, les statues illustrant les précédentes versions d'Android étaient cependant toujours visibles sur le campus de Google à Mountain View en face du bâtiment 44. Sur le campus, on pouvait croiser un total de 18 statues. Récemment, l'entreprise a fait déplacer les figures de son territoire. Les statues ont été replacées dans un petit parc à l'extérieur du centre d'accueil des visiteurs pour une raison inconnue.

D'après les informations relayées par nos confrères d'Android Authority, Google a finalement pris la décision de faire disparaître les statues. Citant les témoignages de nombreux visiteurs sur Google Maps, le média affirme que Google a déplacé toutes les statues dans un endroit inconnu il y a quelques jours.

“Toutes les statues ont été enlevées”, peut-on lire sur Maps. Un internaute surenchérit est précise que “tout est complètement vide”. Malheureusement, “il n'y a pas de signalisation indiquant si elles reviendront ou non”. Un autre visiteur laisse entendre que Google a laissé la zone se dégrader pendant la période de confinement, quand les visites étaient peu nombreuses.

“Toute la zone semble abandonnée et le magasin de goodies ressemble de l'extérieur à ces magasins post-apocalyptiques que vous voyez dans les jeux vidéo et les films”, lance le visiteur. Le média théorise que Google pourrait avoir enlevé les statues afin de les entretenir et de les remettre en état à l'approche de la Google I/O, la conférence annuelle du groupe. Les témoignages laissent penser que les statues Android avaient bien besoin d'un coup de peinture. Vont-elles rapidement revenir sur le campus ?

Source : Android Authority