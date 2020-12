Mi 10T et Mi 10T Pro : Xiaomi déploie le patch de sécurité Android de décembre 2020

Xiaomi a démarré le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour les Mi 10T et Mi 10T Pro. Celle-ci inclut le patch de sécurité Android daté de décembre 2020. Cette mise à jour n’apporte pas de nouvelle fonctionnalité, mais consolide simplement les acquis. N’attendez donc pas l’arrivée ni d’Android 11 ni de MIUI 12.5, lesquels ne sont pas attendus avant janvier 2021.

En devenant l’une des cinq premières marques mondiales de smartphone, Xiaomi s’est donné comme mission d’atteindre le même niveau de service que ses principaux concurrents en termes de mise à jour du système d’exploitation. Aidée par les nombreuses initiatives de Google qui facilitent le déploiement des mises à jour d’Android, la firme chinoise est désormais un bon élève, même s’il y a encore quelques ratés, comme la version chinoise de MIUI 12.2.1.0 déployée en novembre.

Soutenant donc cette politique de support technique, Xiaomi multiplie les déploiements de mise à jour auprès de son parc installé. Après le Redmi 9 et le Redmi K30 (officialisé il y a un an), c’est au tour des Mi 10T et Mi 10T Pro de profiter d’une nouvelle version de MIUI. Il ne s’agit pas d’une version majeure, mais simplement d’un patch mineur destiné à corriger quelques bugs tenaces, optimiser l’interface et renforcer la protection grâce à un patch de sécurité Android. Ce dernier est daté de décembre 2020. À quelques jours près, l’archive aurait peut-être pu contenir le patch de janvier 2021.

Déploiement progressif de la mise à jour

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Mi 10T ou d’un Mi 10T Pro, vous devriez commencer à recevoir une notification vous invitant à télécharger et à installer cette mise à jour. Comme toujours, si vous n’avez pas reçu de notification, pas de panique. Le déploiement se fait par vague successive. Si ce n’est pas aujourd’hui ou demain, elle pourrait arriver en fin de semaine. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre dans le menu Paramètres, puis A propos du téléphone, puis Vérifier les mises à jour pour lancer manuellement une vérification.

Si vous ne réalisez pas cette mise à jour, ce n’est pas trop problématique. Celle qu’il ne faudra pas louper vous permettra de migrer vers la nouvelle version de MIUI, numérotée 12.5. Elle a été présentée hier lors de la conférence virtuelle de Xiaomi durant laquelle le MI 11 a été officialisé. MIUI 12.5 compte plusieurs nouveautés intéressantes, en plus d’être basé sur Android 11. Elle inclut notamment MIUI+, pour créer une synergie entre le smartphone et un PC sous Windows 10, MIUI Notes, un outil de prise de notes enrichies, ainsi que de nombreuses fonctions liées à la sécurité. Son arrivée en beta est prévue en Chine au mois de janvier 2021.

Source : RM Update