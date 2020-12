MIUI 12 : Xiaomi dévoile la liste des 31 smartphones qui ont déjà la mise à jour

Xiaomi annonce avoir déployé la mise à jour vers MIUI 12 sur 31 smartphones de son catalogue. Dans un post sur Twitter, la marque chinoise dévoile la liste complète des téléphones qui ont déjà pu installer la nouvelle version de la surcouche Android.

Xiaomi a levé le voile sur MIUI 12, sa nouvelle interface Android, en mai dernier. Quelques semaines plus tard, le constructeur a lancé le déploiement de la mise à jour en version stable sur les smartphones compatibles par vagues successives.

Parmi les nouveautés phares de la mise à jour MIUI 12, on trouve un nouveau système de permissions destiné à protéger la vie privée des utilisateurs, un nouveau mode multitâches, un mode d’économie d’énergie drastique un tiroir d’applications hérité du Poco Launcher.

La liste des 31 smartphones qui ont déjà pu installer MIUI 12

Quelques mois après le coup d’envoi du déploiement, Xiaomi a poussé la mise à jour sur une liste de 31 smartphones de son catalogue. La liste ci-dessous comprend à la fois des smartphones récents et orientés haut de gamme et des terminaux plus anciens et abordables.

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Xiaomi-Mi 10 5G, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi-Mi 9 Explorer, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium

Redmi-10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi-9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9 Prime

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro

POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M2 Pro

POCO-F2 Pro

POCO X2, POCO X2 Pro

POCO C3

Black Shark 3, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S

Black Shark 2, Black Shark 2 Pro

En théorie, si vous êtes le propriétaire d’un des smartphones ci-dessus, vous devriez pouvoir installer la mise à jour dès maintenant. Si vous avez opté pour un smartphone lié à un abonnement chez votre opérateur, il est possible que le firmware soit proposé avec du retard. Pour vérifier si la mise à jour est disponible, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre smartphone Xiaomi, d’aller ensuite dans À propos du téléphone et de sélectionner Mise à jour système. Avant d’installer la mise à jour, on vous conseille de réaliser une sauvegarde de votre smartphone et de son contenu.