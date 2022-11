Meta va permettre de créer et vendre des NFT sur Instagram

Meta a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un certain nombre de nouvelles mises à jour pour les créateurs sur Instagram, dont notamment une fonctionnalité permettant de créer et vendre des NFT sur l’application.

Comme l’avait dévoilé CoinDesk il y a plusieurs mois maintenant, Instagram va bientôt accueillir des NFT dans son application. Hier, dans le cadre de son événement Creator Week, Meta a annoncé qu'Instagram permettra bientôt aux créateurs de fabriquer et de vendre leurs propres « objets de collection numériques » sur l'application elle-même. Cette nouvelle fonctionnalité a été décrite comme un autre moyen pour les fans de soutenir leurs créateurs préférés.

Ces « objets de collection numérique » ne sont en fait que des NFT, ces jetons non fongibles uniques qui promettent d’être au centre de futures révolutions d’Internet (le fameux Web 3.0). Meta veut donc en quelques sortes transformer Instagram en marketplace pour ces tokens, et a d’ailleurs élargi ses partenariats avec un certain nombre de noms connus du secteur, notamment Solana, Phantom et OpenSea.

Lire également – Le gouvernement veut soutenir la croissance des NFT avec vos impôts.

Les NFT vont bientôt débarquer sur Instagram

Pour ses NFT, Meta devrait utiliser la blockchain Polygon, une des plus célèbres, mais également Ethereum, Solana et Flow. L’entreprise a annoncé qu'elle ne facturera pas de frais pour l'affichage ou le partage d'objets de collection numériques avant au moins 2024, mais elle a noté que toutes les transactions sont toujours soumises aux frais applicables de l'App Store. Pour rappel, pour tout achat réalisé sur l’application Instagram sur iOS, Apple prendra une commission à hauteur de 30 %.

Les nouvelles fonctionnalités seront pour l’instant testées avec un petit groupe de créateurs aux États-Unis, a indiqué la société, qui a ajouté qu'elle prévoyait de s'étendre à d'autres pays prochainement. Meta a également indiqué qu’elle allait introduire des cadeaux sur Instagram, en commençant par Reels, afin que les créateurs aient un nouveau moyen de gagner de l'argent grâce à leur base de fans.

Ce changement d’envergure pour Instagram s'inscrit dans le cadre du pivot plus large de Meta vers l'écosystème Web3. Cela fait maintenant plusieurs années que l’entreprise de Mark Zuckerberg cherche à faire du métavers un élément central de son modèle économique, mais pour l’instant, les internautes ne semblent pas encore prêts à l’adopter. En conséquence, l'action de Meta a chuté d'environ 70 % au cours des 12 derniers mois.