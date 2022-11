WhatsApp : vous pourrez bientôt envoyer un message à vous-même

Une véritable pluie de nouvelles fonctionnalités s'abat sur WhatsApp ces derniers jours. Aujourd'hui WABetaInfo nous apprend que l'on pourra bientôt s'envoyer des messages à soi-même. C'est tout bête, mais c'est très très utile.

Abonnement Premium, possibilité de quitter un groupe en toute discrétion, élargissement du nombre de membres à mille : WhatsApp accélère la cadence de ses mises à jour, et c’est tant mieux. Le service est en train de tester une fonctionnalité toute bête mais extrêmement utile. Les testeurs de la bêta de WhatsApp version 2.22.24.2 pour Android et version 22.23.0.70 sur iOS peuvent, comme le nom de la fonction l’indique, s’envoyer des messages à eux-mêmes. Cela est certes déjà possible, mais il faut passer par quelques manipulations trop fastidieuses (il faut notamment avoir créé un lien wa.me) pour que le grand public les exécute.

C’est le genre de situation qui est survenue à tout le monde. Qui, en effet, ne s’est jamais envoyé un lien par SMS ou même par email, faute de pouvoir le retenir ou le sauvegarder facilement ? Ou même, si vous utilisez WhatsApp sur plusieurs appareils, ce qui est souvent le cas, n’avez-vous jamais rêvé de partager des fichiers ou des mémos avec vous-même afin de les retrouver plus facilement ? Ce sera très bientôt chose possible. Certains utilisateurs auraient d’ailleurs déjà accès à cette fonctionnalité, ce qui prouve qu’elle devrait être déployée incessamment sous peu.

WhatsApp permettra de s'écrire ou encore de partager des fichiers avec soi-même

Pour y accéder, il suffit de se rendre soit dans la liste de contacts soit dans la liste de discussions. Si vous n’avez pas encore créé de conversation avec vous-même, vous serez obligés de passer par les Contacts pour en créer une, et si vous avez déjà démarré une discussion avec vous-même, celle-ci sera facile à reconnaître dans la liste de discussions. Ce sera la seule avec une légende “Message yourself” (Écrivez-vous).

Le principal concurrent de WhatsApp est iMessage, l’application nativement installée sur tous les iPhone. Le 18 octobre dernier, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s’est payé iMessage à travers une pique bien sentie. Selon lui, WhatsApp est “bien plus privé et sécurisé” que l’application d’Apple. Si le magnat n’a pas tort sur le fond, il faut également rappeler qu’avec Facebook et Instagram, WhatsApp est l’appli la plus visée par les hackers, et de loin.