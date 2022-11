TikTok confirme que vos données personnelles sont envoyées en Chine

TikTok vient de mettre à jour sa politique de confidentialité pour l'Espace économique européen. L'occasion de constater noir sur blanc que les données personnelles des utilisateurs du Vieux continent peuvent être envoyées et consultées par les employés de la plateforme en Chine. Voilà qui a le mérite d'être clair.

Depuis des années maintenant, TikTok est suspecté de transférer les données personnelles des utilisateurs américains et européens vers la Chine, où se situe sa maison-mère ByteDance. Rappelons que ces craintes sont légitimes, puisque cette entreprise est membre de la Fédération Chinoise des Sociétés et de l'Internet. Comme le précisent les statuts de cette organisation, chaque société adhérente doit suivre “la voie de Xi Jinpin (ndlr : le président actuel de la Chine)” tout en acceptant d'être supervisée par “l'administration chinoise du cyberespace”, soit l'institution chinoise en charge de la surveillance et la censure du web.

C'est d'ailleurs ce point précis qui a poussé en septembre 2021 la Commission irlandaise de protection des données d'ouvrir une enquête sur TikTok afin de déterminer si les données personnelles des utilisateurs européens sont effectivement transférées vers la Chine.

TikTok reconnaît transférer les données des utilisateurs vers la Chine

Or et contre toute attente, TikTok vient de reconnaître sciemment les faits qui lui sont reprochés. En effet, le réseau social a annoncé ce 2 novembre 2022 dans un article de blog officiel la mise à jour de sa politique de confidentialité pour l'Espace économique européen. On y apprend notamment que le réseau social “autorise certains employés de notre groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux Etats-Unis à accéder, à distance, aux données des utilisateurs TikTok”.

L'application explique autoriser cette pratique pour continuer à faire fonctionner la plateforme et garantir “une expérience TikTok fiable, agréable et sûre”. Elle ajoute que ces données sont utilisées pour améliorer les performances des algorithmes de recommandation et pour détecter les bots et faux comptes. Par ailleurs, TikTok assure que la collecte et le transfert de ces données respecte “une série de contrôles de sécurité et de protocoles d'approbation robustes, et par le biais de méthodes reconnues dans le cadre du RGPD (ndlr : Règlement général de la protection des données)”.

Dans ce billet, Elaine Fox, responsable de la protection de la vie privée chez TikTok, s'attarde également sur les données de localisation des utilisateurs. Elle affirme que l'application ne “collecte pas d'informations de localisation précises, qu'elles soient basées sur la technologie GPS ou autre, auprès des utilisateurs en Europe”. Pour rappel, une récente étude a prouvé que TikTok pouvait récupérer vos mots de passe et vos coordonnées bancaires via son navigateur intégré.