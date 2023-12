Mercedes et Audi pourraient aider Huawei à consolider sa position sur le marché de la voiture électrique

Depuis plusieurs semaines, Huawei est à la recherche d’investisseurs pour sa division automobile fraîchement créée. Selon les informations de Reuters, la firme chinoise se serait notamment rapprochée de Mercedes et d’Audi, en leur proposant d’intégrer son système de conduite autonome dans les voitures des constructeurs. Audi se serait d’ailleurs montrée très intéressée.

L’intérêt de Huawei pour les voitures électriques n’est pas nouveau. Et son intention de courtiser les constructeurs européens non plus. En mai dernier, nous apprenions déjà que la firme chinoise faisait la cour à Volkswagen pour tenter d’établir un partenariat visant à produire des véhicules ensemble. Mais depuis, les choses ont bien changé. Notamment en novembre dernier, lorsque Huawei a annoncé le lancement d’une nouvelle entreprise, entièrement dédiée au développement de logiciels pour voitures électriques.

L’entreprise a d’ailleurs opté pour une stratégie peu commune dans le secteur : se rapprocher d’autres acteurs de l’industrie pour obtenir des investissements. Certains constructeurs chinois, notamment Changan, ont déjà répondu à l’appel. Mais Huawei vise également plus, notamment au sein de l’Europe, d’après les informations de Reuters. Ainsi, Mercedes et Audi auraient été contactés pour solliciter leur participation au sein de cette nouvelle entité.

Audi serait intéressée par le système de conduite autonome de Huawei

En outre, Audi pourrait bien répondre favorablement à cette proposition. Il faut dire que le constructeur cherche depuis plusieurs années à s’implanter durablement sur le marché chinois, notamment en proposant des fonctionnalités exclusives à ses conducteurs. L’appel de Huawei tombe donc à pic, puisqu’il permettrait à Audi de profiter de son système de conduite autonome. Pour l’heure néanmoins, aucune des deux sociétés n’a confirmé la signature d’un accord.

Les choses seraient d’ailleurs plus compliquées du côté de Mercedes. Le timing ne joue pas vraiment en la faveur de Huawei, puisque le constructeur a déjà fait savoir sa volonté de contrôler toute la chaîne de production de ses véhicules. L’intégration des outils de Huawei entrerait donc en contradiction avec cette stratégie. De quoi mettre des bâtons dans les roues de la firme chinoise, qui cherche très clairement à consolider sa position sur le Vieux continent, ne serait-ce que pour éviter de nouvelles sanctions.

