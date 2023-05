Huawei pourrait faire un comeback inattendu… Dans les voitures Volkswagen !

Malgré l'embargo américain imposé en 2019 et des ventes de smartphones en berne, Huawei n'a pas dit son dernier mot. Grâce aux voitures électriques et en signant un partenariat avec le groupe Volkswagen, le constructeur pourrait revenir sur le devant de la scène.

Si Huawei s'est fait bannir par les États-Unis il y a tout juste 4 ans, la marque chinoise n'a pourtant pas chômé depuis lors. Elle continue à produire d'excellents smartphones, comme le P60 Pro que nous avons récemment testé et qui a été élu meilleur photophone du moment par DXOMark. Mais que ce soit en Europe ou en Chine, le constructeur a perdu de sa superbe, puisque Huawei est sorti du top 5 des meilleurs vendeurs de smartphones dans son propre pays.

Malgré la diversification de ses activités (Huawei produit aussi des PC portables, des écouteurs, des montres connectées, des écrans, etc.), le fabricant semble avoir du mal à redresser la barre. Bonne nouvelle pour les fans de la marque : il se pourrait bien que Huawei ait trouvé le moyen de redorer son blason grâce aux voitures connectées.

Huawei et Volkswagen main dans la main ?

Huawei qui se lance sur le marché des voitures électriques ? L'information ne date pas d'hier. En revanche, ce que l'on savait moins, c'était que le constructeur se serait trouvé un allier de poids dans le monde automobile : Volkswagen. Cette alliance remonterait à juillet 2018 (avant l'embargo imposé par les USA, donc). A cette époque, Huawei et la marque Audi, qui appartient au groupe Volkswagen, auraient signé un accord pour développer ensemble des véhicules électriques et autonomes. En 2021, les deux auraient projeté de créer conjointement une société dédiée, une hypothèse confirmée par Feng Sihan, PDG de Volkswagen en Chine. Cependant, selon lui, rien n'a été entériné, notamment concernant “la création d'une entreprise entre les deux entités”.

Mais selon le Financial Times, il serait toujours question d'un rapprochement entre les deux géants. Les réunions entre Volkswagen et Huawei ont toujours lieu, chacune des deux entreprises ayant besoin l'une de l'autre pour s'implanter en Chine. Là-bas, le constructeur allemand a encore du mal à s'imposer sur le marché de l'électrique face à Tesla et BYD. En s'associant à un acteur local comme Huawei, qui maîtrise la partie logicielle et intégrerait aussi ses propres chipsets aux voitures électriques, Volkswagen aurait de quoi rivaliser avec ses principaux concurrents. Quant à Huawei, il pourrait s'agir d'un excellent moyen de se lancer sur un tout nouveau marché, en profitant de l'expertise d'un ponte de l'automobile.

Verra-t-on prochainement des voitures Volkswagen équipées d'HarmonyOS, le système d'exploitation multiplateforme développé par Huawei ? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais le fondateur de Sino Auto Insights, un cabinet de conseil à Pékin, cela permettrait au géant chinois de “rendre légitimes sa technologie et sa marque” sur le marché de l'automobile.

