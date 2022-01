Mercedes-Benz Vision EQXX : découvrez le concept de voiture électrique avec 1000 km d’autonomie

ESMercedes-Benz a dévoilé un concept de véhicule électrique qui, selon ses dires, pourrait parcourir plus de 1000 km avant de devoir être rechargé. Le Vision EQXX battra ainsi la Lucid Air Dream Edition de plus de 150 km et celle de la Tesla Model S Long Range Plus d'environ 350 km.

Au cours du salon technologie CES de Las Vegas, Mercedes-Benz a officiellement dévoilé son nouveau concept de voiture électrique : le Vision EQXX. Cette voiture de luxe futuriste est fabriquée à partir d'une multitude de matériaux innovants recyclés et durables, notamment des fibres de champignons, des cactus broyés et des déchets tels que des restes de nourriture.

Avec son Vision EQXX, Mecedes-Benz a voulu créer le véhicule le plus efficace possible. La voiture offre un coefficient de trainée de seulement 0.17, contre 0.20 pour la Mercedes-Benz EQS. Le Vision EQXX est efficace non seulement grâce à son incroyable coefficient de trainée, mais aussi parce qu'il s'est attaqué aux aspects les plus importants, à savoir dépenser le moins d'énergie possible en se déplaçant.

Une autonomie plus importante que la plupart de ses concurrents

La Mercedes-Benz Vision EQXX peut atteindre les 1000 kilomètres d’autonomie entre deux charges, si l’on en croit les informations du constructeur automobile. Cela est rendu possible grâce à une très grosse batterie de 100 kWh, mais aussi grâce à un rendement très bien maitrisé. Son moteur électrique a un rendement de 95 %, et la voiture est vraiment très légère comparée à d'autres véhicules électriques. En effet, selon Mercedes, elle ne pèserait qu'environ 1 750 kilogrammes.

Pour réduire la dépendance aux systèmes auxiliaires qui réduisent l'autonomie, le dessous de caisse de l'EQXX canalise l'air pour aider à évacuer la chaleur résiduelle. Le bloc-batterie lui-même présente une nouvelle composition d'anode qui améliore sa densité d'énergie, en plus d'une disposition qui privilégie la réduction du poids et l'ouverture de l'espace pour les cellules elles-mêmes. Mercedes affirme que les composants de la batterie de la Vision EQXX sont 30 % plus légers que ceux de l'EQS et occupent 50 % moins d'espace.

La voiture comprend également 117 cellules solaires installées sur le toit de la voiture. Dans des conditions idéales, ces cellules peuvent ajouter jusqu'à 25 km d'autonomie à la batterie lors de longs trajets. Le Mercedes Vision EQXX serait alors beaucoup plus autonome que la plupart de ses concurrents comme la Lucid Air et ses 837 km d’autonomie, ou encore la NIO ET5 Chinoise qui propose également 1000 km d’autonomie, mais aucune technologie solaire.

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la présentation du Mercedes Vision EQXX, Markus Schäfer, directeur de la technologie, a déclaré que l'entreprise avait l'intention de commencer la production en série de véhicules électriques équipés de la technologie de batterie de l'EQXX en 2024 ou 2025.

Que sait-on des autres caractéristiques du Mercedes-Benz Vision EQXX ?

Mercedes-Benz a surtout mis en avant l’efficacité de son véhicule électrique lors de sa présentation, mais nous avons également pu voir quelques images de son intérieur. Le thème bleu foncé dans l'habitacle souligne le caractère électrique de la voiture. La voiture semble assez spacieuse, mais les sièges avant ne semblent pas pouvoir être retournés dos à la route comme c’est le cas dans certains autres concept-car.

Le tableau de bord est à la fois minimaliste et numérique, avec un grand écran intégré qui fait office d'affichage des instruments et d'écran d'infodivertissement. Il s’agirait d’un écran mini-LED 8K de 47,5 pouces. Il semble donc qu’il ne s’agisse pas du même écran géant Hyperscreen de 56 pouces présent dans les dernières Mercedes EQS. Mercedes n’a aussi pas fait mention de la technologie Dolby Atmos qui a récemment fait son arrivée dans sa Classe S 2022.

Le constructeur automobile a également travaillé avec NAVIS Automotive Systems sur un système de navigation avec des fonctions de zoom et de défilement qui incluent une vue satellite. L'assistant vocal “Hey Mercedes” est également intégré au système d'infodivertissement pour naviguer dans les menu avec votre voix sans toucher l'écran.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un concept de voiture électrique, mais Mercedes-Benz pourrait bien s’en inspirer pour développer une version grand public d’ici 2024 ou 2025. Le constructeur automobile allemand voit également plus loin dans l’avenir avec d’autres concepts, notamment le Vision AVTR, un concept car doté d’une technologie qui permet de le conduire par la pensée.