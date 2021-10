La Mercedes-Benz Classe S 2022 offrira 31 haut-parleurs Dolby Atmos pour un son d’exception

Mercedes-Benz va significativement améliorer l’expérience audio de ses voitures haut de gamme à partir de 2022, puisque celles-ci seront équipées de tout un système sonore compatible avec la technologie Dolby Atmos.

Le constructeur automobile allemand a annoncé son intention d'introduire Dolby Atmos dans une série de ses modèles haut de gamme à partir de l'année prochaine, en commençant par la Mercedes-Maybach et la Classe S. L'expérience Dolby Atmos à bord du véhicule Mercedes-Benz sera intégrée à un système audio haut de gamme 4D et 3D Burmester en option.

Trente et un haut-parleurs et huit amplificateurs offriront aux audiophiles un son immersif et amélioré, selon Daimler. Les haut-parleurs seront vraiment partout, on en retrouvera même dans les sièges des véhicules. Au total, le système audio devrait délivrer une puissance totale impressionnante de 1750 W.

Lire également – Dolby Atmos : la qualité Spatial Audio est pointée du doigt par le producteur des Beatles

Que va apporter le Dolby Atmos aux voitures de Mercedes-Benz ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Dolby Atmos est à l’origine une technologie que l’on retrouvait exclusivement au cinéma. Néanmoins, elle a depuis quelques années quitté le cinéma pour se retrouver dans la plupart des téléviseurs et smartphones haut de gamme. Celle-ci est même disponible sur les dernières Xbox Series X et S. Cette technologie hybride de reproduction du son surround offre une expérience d’écoute immersive et inédite en trois dimensions.

Les voitures de Mercedes ne seront d’ailleurs pas les premières à embarquer une telle technologie, puisque Lucid avait dévoilé que sa berline Air allait proposer un système de 800 W avec 21 haut-parleurs Dolby Atmos et 2 amplificateurs. Cependant, les Lucid Air sont vendues à partir de 95 000 dollars, soit plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus par rapport à une Classe S de Mercedes. L’arrivée progressive d’un système sonore Dolby Atmos sur des voitures moins chères est donc une excellente nouvelle.

En 2022, la Maybach devrait être le premier modèle de la gamme de voitures Mercedes-Benz à offrir ce qui promet d'être une expérience sonore Dolby Atmos supérieure et multidimensionnelle. Pour l’instant, le constructeur automobile n’a pas dévoilé combien coûtera l’option permettant d’équiper sa voiture avec les 31 haut-parleurs, mais le prix risque de piquer. Dolby a d’ailleurs partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube pour donner un avant-goût du Dolby Atmos dans les voitures de Mercedes-Benz.