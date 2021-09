Lucid Air : voici la 1re berline électrique qui enterre Tesla avec 837 km d’autonomie !

La Air Dream Edition Range de Lucid Motors a reçu l'homologation de l'Agence de protection de l'environnement pour une autonomie de 837 km, ce qui en fait le véhicule électrique ayant la plus grande autonomie jamais évaluée, loin devant Tesla.

Lucid a nourri de grands espoirs quant à son autonomie de sa première voiture électrique depuis l'annonce de la Air Dream Edition en 2020. À l’époque, l’entreprise déclarait que sa voiture allait proposer une autonomie de 832 km, et Lucid a finalement tenu sa promesse. En effet, le véhicule a officiellement subi des tests préliminaires de l'EPA avant sa production à grande échelle, qui devraient avoir lieu plus tard cette année.

Les tests de l’Agence de protection de l’environnement mentionnent que la voiture pourra parcourir 837 km entre les charges dans sa configuration la plus efficace. C’est bien plus que la Tesla Model S la plus autonome, puisque la version Grande Autonomie ne propose qu’une portée de 652 km. Les chiffres annoncés par l’EPA sont très proches de ceux constatés par les premiers testeurs, puisque Motor Trend avait bien obtenu une autonomie de plus de 800 kilomètres entre deux charges lors de son test.

Lucid propose la Air Dream Edition Performance pour ceux qui veulent une voiture encore plus puissante

En plus de la Air Dream Range, Lucid propose la Air Dream Performance, qui développe 1 111 chevaux contre 933 pour la Range. Celui-ci est naturellement moins efficace et ne peut pas aller aussi loin que la version moins puissante. Avec les roues standard de 19 pouces, elle a une autonomie de 760 km. Ajoutez des roues de 21 pouces et l'autonomie tombe à 726 km.

Même si la Air Dream Edition Performance est toujours plus autonome que la Tesla Model S Plaid et ses 637 km de portée, elle est en revanche un peu moins puissante. En effet, la berline d’Elon Musk peut abattre le 0 à 96 km/h en seulement 1,99 seconde, contre 2,5 secondes pour la Lucid Air Dream Edition Performance.

Il faut aussi rappeler que les Lucid Air Dream Edition Range et Performance seront toutes deux proposées à partir de 169 000 dollars, contre 129 900 dollars pour la voiture la plus puissante de Tesla. Les nouvelles voitures de Lucid devraient arriver aux États-Unis dès la fin de l’année, et en 2022 en Europe.

