De grands changements arrivent dans les paramètres de Chrome sur Android

L'interface du menu des paramètres de Google Chrome évolue sur Android. Elle passe au nouveau design Material 3 Expressive, déployé progressivement sur les applications de l'écosystème.

Google continue de déployer son design Material 3 Expressive au sein de ses applications Android. Cette fois, c'est au tour de l'application Chrome de subir un lifting pour se conformer aux nouveaux standards d'esthétique sur le système d'exploitation mobile. Pour rappel, Material 3 Expressive fait en théorie partie des nouveautés d'Android 16. Mais plutôt qu'une grande refonte visuelle au niveau du système, l'entreprise a opté par une mise à jour de tous ses services et applications par petite touche.

Chrome va donc se mettre en conformité avec Material 3 Expressive. Des changements importants ont déjà eu lieu sur la version Canary du navigateur, qui devraient débarquer dans les semaines qui suivent sur la version stable accessible à tous les utilisateurs. Et, comme on le constate via des captures d'écran partagées par Leopeva64, c'est surtout dans le menu des paramètres qu'on se rend compte de cette évolution.

Google Chrome passe à Material 3 Expressive, comme d'autres applications avant lui

Les grandes sections, telles que “Google et vous”, “paramètres de base”, paramètres avancés”, “mots de passe et saisie automatique”, sont désormais séparées de manière plus prononcée. On a moins la sensation d'une liste infinie d'options qui seraient positionnées dans un ordre aléatoire avec la nouvelle interface.

https://twitter.com/Leopeva64/status/1955423890022469733

Chaque option est intégrée dans un conteneur, avec un léger espace en haut et en bas pour qu'il ne soit pas collé aux autres conteneurs. L'impression d'un menu plus structuré et mettant mieux en avant les différents paramètres est bien présente. Visuellement, les nouveaux paramètres de Chrome apportent une meilleure visibilité et permettent une homogénéité avec les autres applications déjà ou bientôt sous Material 3 Expressive.

Ce design est déjà disponible au sein des applications Files, Photos, Téléphone et Contacts, ainsi que dans l'application Appareil photo des Pixel. Plus récemment, c'est Google Docs qui s'est mis à la page de Material 3 Expressive. La mise à jour y a changé de nombreux éléments d'interface au niveau des options de modification d'un document.