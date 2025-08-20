Google Messages passe au Material 3 Expressive par petites touches, voici ce qui va arriver

Quelques aspects de l'application Google Messages vont bientôt subir un lifting chez tous les utilisateurs avec le passage au Material 3 Expressive. On fait le point sur ce à quoi s'attendre et ce qui est déjà là.

Google prend son temps. Avant l'arrivée d'Android 16 en juin dernier, le géant du Web annonce que cette nouvelle version sera l'occasion de revoir l'interface du système d'exploitation mobile. Appelée Material Design 3 Expressive, c'est plus un rafraîchissement qu'une vraie révolution graphique. Toujours bon à prendre cela dit. Mais quand arrive la mise à jour, les utilisateurs ne voient aucune différence. Et pour cause : le nouveau design d'Android 16 n'arrivera pas tout de suite.

En revanche, il est possible d'en avoir un aperçu au fil des mises à jour des applications Google. Là aussi, pas question d'y aller franco. La firme de Mountain View y va par petites touches, sans se presser. L'une des premières applis à y avoir eu droit est Google Messages. Bien sûr, les modifications sont d'abord disponibles dans sa version bêta. Mais selon 9to5Google, plusieurs utilisateurs commencent à les voir sur la version stable.

Ces changements de design arrivent dans Google Messages

Au total, ce sont 4 aspects de Messages qui sont en train de passer au Material 3 Expressive chez tout le monde :

La page de recherche : celle qui apparait quand vous appuyez sur la loupe en haut à droite. Chaque icone de la grille devient une “pilule” plus large, ce qui fait passer l'agencement de 2 lignes de 4 à 4 lignes de 2.

: celle qui apparait quand vous appuyez sur la loupe en haut à droite. Chaque icone de la grille devient une “pilule” plus large, ce qui fait passer l'agencement de 2 lignes de 4 à 4 lignes de 2. La page de démarrage d'une discussion : au lieu de la liste habituelle qui ne sépare pas les contacts en plus de l'ordre alphabétique, la nouvelle les affiche chacun dans sa propre “pilule”.

: au lieu de la liste habituelle qui ne sépare pas les contacts en plus de l'ordre alphabétique, la nouvelle les affiche chacun dans sa propre “pilule”. Les paramètres : là aussi, chaque option est placée dans son contenant.

: là aussi, chaque option est placée dans son contenant. Les fiches des contacts : les 4 boutons Appeler, Vidéo, Coordonnées et Rechercher sont dans leur “pilule”.

Au moment de publier cet article, sur notre Pixel 8 sous Android 16, nous voyons uniquement les deux derniers changements cités. Vous pouvez les voir par vous-même sur la capture d'écran ci-dessus. Les autres ainsi que les éléments de refonte manquants devraient arriver dans les prochaines semaines.