Google Messages change de design, découvrez les nouvelles animations en vidéo

Google Messages prépare sa transition vers le nouveau design Material 3 Expressive. Les boutons sur les pages de profil en bénéficient largement.

Une des grandes nouveautés introduites par Android 16 est un tout nouveau design, baptisé Material 3 Expressive. Mais celui-ci n'a pas été déployé dans la première version stable de la mise à jour. Il est toujours en phase de test et devrait être rendu disponible par le biais d'une mise à jour intermédiaire dans les mois qui viennent, sans doute avec la QPR1.

Les utilisateurs qui ont la version bêta d'Android Messages sur Android 16 ont déjà accès à une partie des nouveautés de design apportées par Material 3 Expressive. Mais il manque encore certains éléments pour avoir droit à la nouvelle expérience complète. Dans la dernière version bêta de Google Messages (20250701), Android Authority a réussi à activer la dernière mouture de l'interface et la partage avec nous.

Android Messages se dote de nouveaux boutons Material 3 Expressive

Par rapport à la première version d'Android Messages sous Material 3 Expressive, celle-ci ajoute de nombreux changements aux pages de profil. Google a effectué un travail de redesign pour les boutons qui se trouvent sous le nom du contact : Appeler, Vidéo, Coordonnées, Rechercher. Ils sont désormais bien plus gros, et n'adoptent plus une forme de cercle, mais d'ovale. Cela les met bien mieux en valeur, sans avoir besoin de toucher à l'icône de ces boutons, qui reste inchangée.

Ce changement esthétique des boutons s'accompagne d'une nouvelle animation. L'actuelle est très discrète, la prochaine est bien plus tape-à-l'œil. Vous pouvez la voir à l'œuvre dans la vidéo ci-dessous. On constate un effet de surbrillance, mais aussi un bouton qui grossit quand on appuie dessus.

On ne peut pas le savoir étant donné qu'on a pour l'instant seulement accès à une version en anglais, mais on peut espérer que Google améliore aussi l'affichage des boutons pour l'application en français. Comme il y a plus de lettres dans notre langue, les mots Coordonnées et Rechercher sont affichés sur plusieurs lignes, ce qui n'est franchement pas une réussite visuelle. Une solution à cet égard serait plus que bienvenue.