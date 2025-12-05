Face au risque de surchauffe et d’incendie, Engie procède au rappel de ses thermostats connectés : les clients sont pris de court

Engie, le fournisseur d’électricité, lance un rappel massif des thermostats connectés dédiés au pilotage de radiateurs de son dispositif « Mon Pilotage Elec ». Ces boîtiers présentent des risques de surchauffe, voire de départs d’incendie. Mais cette annonce s’accompagne d’une mauvaise nouvelle pour les clients concernés.

La technologie, c’est bien quand ça fonctionne : phrase bateau, s’il en est, mais qui s’avère pertinente dans certaines situations et celle-ci est l’une d’entre elles : les boîtiers « Mon Pilotage Elec », consacrés au pilotage à distance de radiateurs électriques, pourraient surchauffer, et même entraîner des départs d’incendie.

Pour éviter tout risque, Engie, le fournisseur d’électricité, procède au rappel de ces thermostats connectés. Il a informé par e-mail les clients concernés de la situation et de la procédure à venir.

Engie rappelle les thermostats connectés de « Mon Pilotage Elec »

Ce contrat « Mon Pilotage Elec », une habitante d'Asnières-sur-Seine, Lorence, y avait souscrit gratuitement en 2024. Le principe était simple : elle pouvait contrôler à distance le thermostat de son radiateur depuis une application mobile et, en contrepartie, elle devait permettre à Engie de réduire la température d'un degré en cas de pic de consommation d'électricité en France.

Lorence fait partie des clients qui ont reçu les e-mails d’Engie en ce début de mois de décembre. Le premier indiquait : « Dans le cadre d'une procédure d’évaluation interne, nous avons détecté que ces boîtiers pouvaient présenter des risques de surchauffe et de départ d’incendie ». Quant au second, émis quelques heures plus tard, il précisait qu’aucune solution de remplacement ne serait proposée. « Ce qui est scandaleux », commente Lorence. La raison de cette désinstallation sans contrepartie ? Le prestataire qui approvisionnait les boîtiers a stoppé son activité.

Nos confrères de Franceinfo ont contacté Engie : le fournisseur affirme que les clients peuvent continuer à utiliser leur boîtier jusqu’à leur retrait. Mais Lorence exprime sa confusion : « Je suis un peu inquiète, ça peut être dangereux. Mais en fait, depuis un an, c'était tellement fluide… » Ce qui est compréhensible : l’e-mail reçu n’est pas des plus rassurants.

En ce qui concerne le nombre de clients dans le même cas que celui de Lorence, on l’ignore : Engie n’a pas souhaité communiquer le nombre total de boîtiers concernés à nos confrères « pour des raisons commerciales ».