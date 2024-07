Samsung s’associe à un géant des antivirus pour protéger ses smartphones Galaxy

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphones Galaxy, Samsung et McAfee ont annoncé la poursuite de leur partenariat qui dure depuis dix ans. Cette collaboration vise à protéger les appareils Galaxy contre les cybermenaces de toutes sortes.

Depuis dix ans, les smartphones et les tablettes de Samsung sont équipés d'App Protection, une fonction alimentée par McAfee et conçue pour analyser les appareils à la recherche de logiciels malveillants et d'activités suspectes. Avec le renouvellement du partenariat des deux entreprises, cette mesure de sécurité éprouvée restera un élément essentiel des téléphones et tablettes Galaxy, offrant aux utilisateurs une première ligne de défense contre les dangers numériques.

Mais le partenariat ne s'arrête pas là. Les utilisateurs de Samsung peuvent renforcer leur sécurité en téléchargeant l'application McAfee Security sur le Galaxy Store. Cette application offre une série de fonctions de protection supplémentaires, dont la protection contre les escroqueries McAfee, une technologie de pointe basée sur l'intelligence artificielle.

McAfee peut protéger vos smartphones Galaxy

D’après Samsung, le système intelligent de McAfee identifie les liens potentiellement dangereux dans les messages texte et alerte les utilisateurs avant qu'ils ne soient victimes d'escroqueries. Il agit également comme un ange gardien lors de la navigation, en empêchant l'accès aux sites web à risque que les utilisateurs peuvent rencontrer par le biais de divers canaux numériques.

McAfee propose aux utilisateurs de Samsung une réduction substantielle sur les services d'abonnement payants, ce qui ne manquera pas de plaire aux consommateurs soucieux de leur budget.

« Notre partenariat avec Samsung nous aide à réaliser ce qui compte le plus : protéger davantage de personnes afin qu'elles puissent naviguer en toute confiance dans leur vie en ligne. Alors que Samsung introduit de nouvelles expériences d'IA mobile et que McAfee continue d'exploiter l'IA dans la lutte contre les escroqueries basées sur l'IA, nous sommes ravis de maintenir ce partenariat », annonce Pedro Gutierrez, vice-président senior de McAfee.

Ce partenariat étendu entre Samsung et McAfee arrive à un moment crucial. Alors que les smartphones occupent une place de plus en plus importante dans nos vies, le besoin de mesures de sécurité robustes et accessibles n'a jamais été aussi grand. Et vous, quel antivirus utilisez-vous sur votre smartphone Android ? N’hésitez pas à aller consulter notre guide si vous n’avez pas encore fait votre choix.