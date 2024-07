Voici SearchGPT, le moteur de recherche alimenté par IA qui veut remplacer Google

OpenAI dévoile SearchGPT, un prototype de moteur de recherche alimenté par l'IA, dans un secteur où Google domine largement. Ce nouvel outil qui promet des réponses directes et des sources claires suscite beaucoup de curiosité et de questions parmi les utilisateurs et les experts.

Le marché des moteurs de recherche est largement dominé par Google depuis des années, mais un nouveau challenger vient de faire son entrée. OpenAI, déjà connu pour son modèle de langage ChatGPT, a lancé SearchGPT, un navigateur en phase de test qui ambitionne de redéfinir les standards du secteur. Ce lancement a suscité des réactions variées, certains utilisateurs étant excités par la promesse d'une alternative innovante, tandis que d'autres professionnels expriment des réserves sur la capacité de la société à rivaliser avec le leader historique.

Initialement, beaucoup pensaient que le lancement de SearchGPT aurait lieu en mai 2024, mais OpenAI avait surpris en dévoilant à la place GPT-4o. Ce modèle avait impressionné par son comportement quasi humain lors des démonstrations vidéo en montrant une capacité à comprendre et à répondre de manière fluide. En plus de son comportement réaliste, il avait également été salué pour sa rapidité et sa capacité à intégrer des informations récentes en fournissant des réponses précises et bien sourcées.

SearchGPT permet aux éditeurs de contrôler la visibilité de leurs contenus dans les résultats de recherche

La technologie de SearchGPT repose sur les puissants modèles de langage GPT-4 qui intégrait des informations actualisées provenant du web. OpenAI a annoncé une collaboration avec les éditeurs de contenu, permettant à ces derniers de gérer la manière dont leurs publications apparaissent dans les résultats de recherche. Cette approche vise à créer un écosystème où les éditeurs peuvent non seulement contrôler leur visibilité, mais aussi choisir de ne pas participer à l'entraînement des modèles d'IA d'OpenAI.

SearchGPT n’est pour le moment qu’un prototype et il est actuellement accessible uniquement à un groupe restreint de testeurs sur invitation. OpenAI a mis en place une liste d'attente pour ceux qui souhaitent essayer le service une fois disponible plus largement. Ce lancement limité permet à l'entreprise de recueillir des retours et d'affiner les fonctionnalités avant une éventuelle intégration dans ChatGPT. Ce développement marque une étape importante dans l'évolution de la recherche en ligne, en mettant l'accent sur la pertinence des informations et le respect des droits des éditeurs de contenu. L'avenir nous dira si SearchGPT réussira à se faire une place aux côtés de géants comme Google, mais son potentiel disruptif est important.