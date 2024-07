Les véhicules électriques tombent souvent en panne, et ce n’est pas à cause de la batterie !

Une étude récente révèle que les pannes des véhicules électriques ne sont pas dues à un manque de charge. Les problèmes mécaniques et logiciels sont les véritables coupables. Découvrons les détails surprenants de cette enquête.

Alors que l'adoption des voitures électriques progresse doucement, certaines préoccupations persistent, notamment la peur de tomber en panne de batterie. Cette anxiété est souvent citée comme un motif par ceux qui retournent aux véhicules thermiques. Les longs temps de recharge, la disponibilité insuffisante des infrastructures de recharge et le coût élevé d'acquisition sont autant de facteurs qui alimentent cette crainte. Cette peur est également un argument majeur pour les détracteurs de l'électrique et un frein pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas.

Une nouvelle étude menée par la société canadienne VerticalScope a interrogé 1 200 propriétaires de véhicules électriques pour comprendre les véritables raisons des pannes. Les résultats montrent que 9,1 % des propriétaires ont déjà été immobilisés, mais les causes sont plus variées que prévu.

Seulement 0,6 % des conducteurs de véhicules électriques sont déjà tombés en panne de batterie

La principale cause des pannes est mécanique. Les problèmes liés à la suspension, aux composants de transmission ou aux systèmes de refroidissement des grandes batteries touchent 6,4 % des propriétaires interrogés. À cela s'ajoutent les problèmes logiciels qui affectent 2,1 % des véhicules. Ces dysfonctionnements ne sont pas exclusifs aux véhicules électriques, car les véhicules thermiques modernes, également riches en composants électroniques, rencontrent des problèmes similaires. Cependant, la complexité accrue des systèmes informatiques et de gestion des batteries dans les VE peut parfois amplifier ces problèmes.

En revanche, la fameuse « anxiété de l'autonomie », bien que réelle, semble être un problème mineur en réalité. En effet, seuls 0,6 % des propriétaires ont déclaré avoir été immobilisés par une batterie déchargée. Les propriétaires de véhicules Tesla et BMW sont moins touchés par ces problèmes, avec respectivement 7 % et 5 % de pannes rapportées. En revanche, les véhicules de General Motors, Fisker, et Nissan montrent des taux de pannes plus élevés. Ces résultats suggèrent que, malgré une adoption croissante, il reste des détails technologiques importants à régler pour améliorer la fiabilité des véhicules électriques et rassurer les conducteurs.

