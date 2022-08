Méfiez-vous de TikTok, de nouvelles informations sur l’iPhone 14 Pro, c’est le récap’ de la semaine

TikTok menace vos informations personnelles, on en sait plus sur l’iPhone 14 Pro, ING France ferme ses portes, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, alors que le développeur Felix Krause met en garde les utilisateurs de TikTok, ING France ferme ses portes et met de nombreux clients dans l’embarras. Embracer Group hérite des droits du Seigneur des Anneaux et compte bien multiplier les spin-offs dédiés aux héros de la saga et l'iPhone 14 Pro fait à nouveau parler de lui. Si vous êtes fans de FIFA 23, vous faîtes peut-être partie des chanceux à avoir obtenir le jeu pour seulement six centimes d’euros suite à une erreur de prix sur l’Epic Games Store. Plongez-vous dans le récap’ de la semaine pour vous mettre à jour !

TikTok : une fonctionnalité menace vos données personnelles

Felix Krause vient de partager ses recherches sur TikTok et le verdict n’est pas réjouissant. En effet, le développeur révèle que l’application sauvegarde les recherches de ses utilisateurs via un code JavaScript. Si la firme chinoise affirme ne pas se servir de cette fonctionnalité pour espionner les utilisateurs, il n’en demeure pas moins que le réseau social peut aisément récupérer vos identifiants, mots de passe ou données bancaires.

ING France ferme ses portes et les clients chancèlent

La fermeture d’ING France ne se passe pas comme prévu ! En effet, depuis le début de l’été, de nombreux clients ont vu leur compte courant clôturé du jour au lendemain, sans avoir le temps de transférer leurs fonds vers un autre établissement bancaire. Les épargnants et détenteurs de crédits immobiliers ont été également été victimes de ces délais de transferts bien trop courts. Nos confrères du site Le Particulier confient que ce départ d’ING de l’Hexagone secoue aussi les autres banques françaises qui peinent « à respecter les délais imposés par ING », comme le reconnait le directeur de l'agence BNP Paribas Foch Maillot à Paris.

FIFA 23 vendu à seulement 6 centimes d’euros par erreur

Plusieurs joueurs de FIFA ont eu la chance de profiter d’une erreur de EA Sports. En effet, l’éditeur a malencontreusement listé FIFA 23 aux prix de vente de 6 centimes au lieu de 100 euros sur la vitrine indienne d’Epic Games Store. Les commandes se sont alors multipliées avant que l’erreur ne soit corrigée. L’éditeur a partagé dans un communiqué public sa décision d’honorer tous les achats effectués à ce prix.

Des news de l’iPhone 14 Pro

LeaksApplePro a partagé ses impressions sur Twitter après avoir tester l’iPhone 14 Pro, révélant de nouveaux détails sur le futur smartphone Apple. Le leaker confirme que l’encoche a disparu de l’écran et révèle que la partie photo est un peu décevante, avec notamment un mauvais mode nuit. On apprend également que l’iPhone 14 Pro est plus épais que ses prédécesseurs, ce qui pourrait laisser la place à une batterie plus grosse.

Bientôt de nouvelles aventures pour Gandalf et Aragorn ?

C’est Embracer Group qui a finalement acheté les droits de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, et l’éditeur semble avoir de grands projets pour les personnages de la saga. En effet, la firme suédoise souhaite adapter des histoires « qui n’ont pas encore été exploitées ». Plusieurs spin-offs sur les personnages clefs du Seigneur des Anneaux pourraient ainsi être développés. Embracer pourrait donc mettre à l'honneur Gandalf, Aragorn ou encore Gollum dans de futurs projets en lien avec la saga culte.

Notre test de la semaine

Apple MacBook Air 2022 (M2) : un ultrabook Apple presque parfait ?

Si l’on regrette le peu de ports USB, l’absence de Bluetooth 5.2 et l’encoche de l’écran pas toujours bien gérée, il faut admettre qu’Apple propose ici un excellent ultrabook. On adore le design de ce nouveau MacBook Air particulièrement léger. Le nouveau processeur est plus puissant, l’autonomie a été améliorée, ainsi que la compatibilité avec les apps MacIntel. Parmi les nouveautés notables de cet ultraportable, on retient la webcam Facetime, le port Magsafe pour libérer un port USB et les quatre haut-parleur compatibles Spatial Audio.

