Le Seigneur des Anneaux : Embracer veut réaliser des films sur Gandalf et Aragorn

Embracer vient à peine de racheter les droits de la saga du Seigneur des Anneaux que le groupe tease déjà de nombreux projets. En effet, la firme a fait part dans son annonce de sa volonté d’explorer des histoires encore jamais racontées à l’écran. Dans un second communiqué, celle-ci parle entre autres de films dédiés à des personnages clés, comme Gandalf, Aragorn ou encore Gollum.

C’est la grosse annonce de la veille. Après des mois de recherche, Middle-earth Entreprises a enfin trouvé preneur pour les droits du Seigneur des Anneaux. C’est donc l’éditeur Embracer Group qui hérite du travail légendaire de J.R.R. Tolkien, obtenu pour la somme de 774 millions d’euros. Contrairement à New Line Cinema qui avait seulement bénéficié d’une licence pour réaliser la trilogie de films de Peter Jackson, Embracer peut désormais réaliser ce que bon lui semble en lien avec la saga culte.

Et visiblement, la firme suédoise ne manque pas d’idées. Lors de son annonce, celle-ci avait déjà évoqué la possibilité d’adapter des histoires « qui n’ont pas encore été exploitées ». Plus tard, elle est revenue sur cette déclaration en apportant plus de détails : « D’autres possibilités incluent l’exploration de films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien ».

Sur le même sujet — Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power : la dernière bande-annonce dévoile Sauron et même un balrog

Un nouveau film tiré du Seigneur des Anneaux en préparation ?

Sans surprise, Embracer a donc bien pour projet d’étendre l’univers cinématographique du Seigneur des Anneaux, sous la forme de spin-offs dédiés à des personnages clés de la saga. Notons toutefois que Galadriel sera de nouveau mise à l’honneur dans la série à venir The Rings of Power sur Amazon Prime Video, et qu’un jeu vidéo centré sur Gollum a également été annoncé.

Notons que ces spin-offs ne seront pas nécessairement liés aux films de Peter Jackson, mais plutôt aux livres de Tolkien. Rien ne dit donc que l’on retrouvera les acteurs de la trilogie dans ces nouvelles œuvres, comme cela a été le cas pour Gandalf dans Le Hobbit. Par ailleurs, le cinéma n’est pas seul dans la ligne de mire d’Embracer, qui évoque aussi sa volonté de « continuer à offrir aux fans de nouvelles possibilités d’explorer ce monde fictif par le biais de produits dérivés et d’autres expériences. »