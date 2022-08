FIFA 23 : EA vend accidentellement le jeu à 6 centimes et décide d’honorer les commandes

EA a accidentellement listé son FIFA 23 Ultimate Edition à près de 100 euros pour l'équivalent de six centimes sur la boutique indienne Epic Games Store, et l'éditeur a finalement annoncé qu’il allait honorer les commandes pour ceux qui l'ont acheté assez rapidement.

Certains joueurs de FIFA ont réussi à faire une bonne affaire sur le prochain FIFA 23 après que l'Ultimate Edition ait été accidentellement listée pour seulement six centimes sur l'Epic Games Store. Au lieu de mettre le jeu en vente au prix de 4799 roupies indiennes (60 euros), l’éditeur a mis en vente son jeu par erreur au prix de 4,80 roupies indiennes, soit seulement 6 centimes. L'édition ultime était 730 fois moins chère que l'édition standard avec cette erreur, et la nouvelle s'est rapidement répandue.

De nombreux joueurs se sont ainsi empressés de profiter de cette réduction de plus de 99% par rapport au prix d’origine. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, même les joueurs en dehors de l'Inde ont commencé à chercher comment acheter le jeu sur la vitrine indienne d'Epic, partageant des méthodes pour contourner les verrouillages régionaux à l’aide de VPN. Vous pouvez d’ailleurs aller consulter notre guide des meilleurs VPN si une telle erreur se reproduit.

EA ne va pas annuler les commandes

Alors qu’il aurait tout simplement pu annuler les précommandes, EA Sports a rapidement publié un communiqué expliquant qu'il honorerait tous les achats malgré l'erreur de prix. « Il y a quelques semaines, nous avons marqué un but contre son camp assez spectaculaire lorsque nous avons proposé par inadvertance la précommande de FIFA 23 sur l'Epic Games Store à un prix incorrect », a écrit EA dans un email aux personnes ayant réalisé la transaction. « C'était notre erreur, et nous voulions vous faire savoir que nous honorerons tous les achats effectués à ce prix ».

Bien sûr, l'erreur de prix a maintenant été corrigée et il est fort probable qu’elle n'affectera pas trop les résultats d'EA pour le jeu, puisque la plupart des revenus de FIFA sont générés par ses packs FUT, et peu de joueurs ont eu la chance d’en profiter. Quoi qu’il en soit, on vous rappelle que FIFA 23 sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One le 30 septembre, avec un accès anticipé pour l'Ultimate Edition le 27 septembre. Stadia aura aussi droit à FIFA 23 le même jour que les autres plateformes. EA a même annoncé que le jeu fera revenir certains des plus grands joueurs de football du monde en tant que “Héros” que les joueurs pourront ensuite utiliser dans le cadre d’une collaboration avec Marvel.