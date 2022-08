Death Stranding arrive sur le Xbox Game Pass, une faille de sécurité menace les appareils Apple, c’est le récap

Le célèbre jeu Death Stranding va bientôt intégrer le Xbox Game Pass, les appareils d’Apple sont victimes d’une nouvelle faille de sécurité, l’Intel Core i9-13900K Raptor Lake peut consommer jusqu’à 350 W d’énergie, c’est le récap.

Après deux jours de rumeurs, Microsoft a enfin officialisé l'arrivée de Death Stranding dans le PC Game Pass d’ici quelques jours. Apple met en garde ses utilisateurs contre une faille qui permet à des pirates de prendre le contrôle d'iPhone, d'iPad et d'ordinateurs Mac. Un nouveau mode « performances extrêmes » va faire exploser la consommation énergétique du Core i9-13900K d’Intel. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 19 août 2022.

Le Xbox Game Pass va accueillir Death Stranding

Microsoft a finalement confirmé que le titre Death Stranding allait prochainement débarquer sur le Game Pass. Le jeu sera disponible pour tous les abonnés au service de Microsoft à partir du 23 août prochain. Malheureusement, les joueurs Xbox ne vont pas en profiter, puisque seul l’abonnement sur PC est concerné par cet ajout.

Lire – Xbox Game Pass : Death Stranding arrive dans le catalogue le 23 août 2022, c’est officiel

Les appareils Apple doivent être mis à jour le plus rapidement possible

Apple a tiré la sonnette d’alarme à propos d’une nouvelle faille découverte sur ses iPhone, iPad et Mac. Celle-ci pourrait permettre à des pirates malintentionnés de prendre le contrôle de vos appareils, c’est pourquoi le fabricant américain exhorte les utilisateurs à installer les nouvelles mises à jour logicielles déployées en urgence. Les mises à jour macOS 12.5.1, iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1 sont disponibles en téléchargement dès maintenant et doivent être installées dès que possible.

Lire – iPhone, iPad, Mac : une dangereuse faille permet de pirater vos appareils, installez vite le correctif

Les puces Raptor Lake vont être une catastrophe pour l’environnement

Selon un nouveau rapport, les processeurs Raptor Lake de 13e génération d'Intel disposeront d’un mode spécial permettant à leur propriétaire de profiter de l’intégralité des performances des puces. Cependant, en contrepartie, la consommation énergétique des processeurs va exploser, puisqu’il Intel Core i9-13900K pourrait monter jusqu’à 350 W de consommation. Ce mode ne permettrait d’augmenter les performances que d’environ 15 %, ce qui est finalement assez peu.

Lire – Intel Core i9-13900K : jusqu’à 350W de consommation énergétique grâce à un mode « performances extrêmes »