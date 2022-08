L’iPhone 14 mini pourrait finalement sortir, Sony risque une amende record, c’est le récap

Apple pourrait finalement lancer un iPhone 14 mini, Sony est accusé d’arnaquer les joueurs de milliards d’euros, les cartes graphiques se vendent enfin à des prix raisonnables… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier, l’actualité a été marquée par des bonnes et des mauvaises nouvelles. Bonne pour les joueurs PC, qui peuvent désormais changer leur carte graphique à un prix pour relativement décent. Mauve pour Sony, qui risque presque 6 milliards d’euros d’amende. Et enfin entre les deux pour les aficionados Apple, qui auront peut-être la possibilité d’acheter un iPhone 14 mini.

Apple n’a peut-être pas abandonné l’iPhone 14 mini

Après l’échec de ses prédécesseurs, de nombreuses fuites se sont mises d’accord pour dire que l’iPhone 14 ne proposera pas de modèle mini. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Le leaker Evan Blass affirme en effet qu’Apple prépare bel et bien l’expédition d’iPhone 14 mini. Celui-ci arriverait ainsi aux côtés de l’iPad Pro et d’un iPad de 10e génération. Reste plus qu’à attendre la confirmation de la firme de Cupertino.

Sony risque une amende record pour avoir arnaqué les joueurs

Alex Neill, champion des droits des consommateurs au Royaume-Uni, accuse Sony d’avoir tout bonnement arnaqué les joueurs de PlayStation. Selon lui, la firme japonaise abuse de sa position dominante pour vendre ses jeux trop chers, en plus de prélever une commission de 30 % sur chaque achat sur le PlayStation Store. D’après ces calculs, Sony devrait ainsi rembourser aux consommateurs pas loin de 6 milliards d’euros.

Des cartes graphiques au prix conseillé, le rêve devenu réalité

On croyait presque ne jamais dire ça un jour, mais une grande partie des cartes graphiques se trouvent désormais en vente au prix conseillé par Nvidia et AMD. C’est notamment le cas pour les modèles les plus populaires, forcément légèrement plus cher que les autres. Gare néanmoins à la sortie prochaine de la nouvelle génération, qui pourrait de nouveau faire flamber les prix.

