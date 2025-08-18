MatePad 11.5 2025 : la toute nouvelle tablette de Huawei est déjà en promotion !

Vous cherchez une tablette pas chère, performante et agréable à utiliser au quotidien ? La nouvelle MatePad 11.5 de Huawei est un excellent choix. Elle offre de nombreux atouts et, en plus, elle est actuellement en promotion sur le site officiel de la marque.

La marque Huawei est connue pour proposer des produits de qualité à des prix très intéressants. C’est notamment le cas pour sa nouvelle tablette, la MateBook 11.5 qui saura séduire de nombreux utilisateurs grâce à sa polyvalence et ses performances et ce pour moins de 300 euros.

À peine sortie, la version 2025 de la tablette Huawei MateBook 11.5 bénéficie déjà d’un code promo qui permet de faire chuter son prix de 50 euros. Pour cela, il faut remplir le code A50MP115FR une fois que vous avez mis le produit dans votre panier. Ainsi, la tablette dans sa version 256 Go passe de 349 euros à seulement 299 euros.

Et ce n’est pas tout, vous profitez aussi en ce moment d’un beau cadeau puisque vous obtenez gratuitement une garantie de remplacement de votre écran pendant 12 mois. Vous bénéficiez également de prix réduits sur les accessoires comme le M-Pencil 3 ou le chargeur 66W. Enfin, vous pouvez payer en 4 fois sans frais et la livraison est gratuite.

Vous l’aurez compris, c’est vraiment le meilleur moment pour s’offrir une nouvelle tablette graphique mais attention, la promotion prend fin le 29 septembre à 9h59.

Huawei MateBook 11.5 2025 : un écran mat qui change toute l’expérience

La Huawei MateBook 11.5 se distingue des autres tablettes classiques par son écran PaperMatte. En effet, il reproduit fidèlement la sensation du papier, aussi bien visuellement qu’au toucher. Cet affichage offre une lecture nette et un grand confort puisqu’il limite au maximum les reflets tout en reproduisant au mieux la lumière naturelle. L’écran PaperMatte en fait donc une tablette agréable à utiliser au quotidien puisqu’elle ne fatigue pas les yeux.

Comme le nom de la tablette l’indique, vous profitez d’un écran 11,5 pouces avec une résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. L’image est donc précise et fluide.

Côté design, le modèle mise sur la finesse avec une épaisseur de 6,1 mm et la légèreté avec seulement 515 g sur la balance, ce qui facilite grandement son transport. Avec sa batterie grande capacité de 10100 mAh, vous pouvez l’utiliser pendant 14 heures en lecture vidéo. Et vous pouvez la recharger rapidement en 40 W.

Vous l’aurez compris, cette tablette est très bien pensée. Vous pouvez même la transformer en tablette graphique en ajoutant un stylet M-Pencil 3 ou en ordinateur portable en ajoutant le Smart Keyboard. De cette manière, elle devient aussi polyvalente qu’un iPad, pour bien moins cher.