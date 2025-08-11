 MateBook D14 et D16 : les excellents ultrabooks Huawei sont à moitié prix, vite !

Les Huawei MateBook D14 et D16 bénéficient d’une grosse réduction en ce moment, avec un prix divisé par deux. Ils passent ainsi sous la barre des 500 euros.

PROFITER DE CE BON PLAN (MATEBOOK D14)

PROFITER DE CE BON PLAN (MATEBOOK D16)

Si vous recherchez un pc portable aux performances solides, avec un design en aluminium digne d’un haut de gamme, et le tout pour moins de 500 euros, Huawei propose actuellement une offre difficile à ignorer.

Les MateBook D14 et D16 font en effet l’objet d’une réduction de 400 euros dans le cadre des promotions de la rentrée chez Huawei.

Huawei MateBook D14 et D16 2024 : à partir de 449 euros au lieu de 849 euros

Le MateBook D14 est la version compacte, équipée d’un écran de 14 pouces, idéale pour ceux qui privilégient la portabilité.

Le D14 est habituellement vendu à 849 euros, ce modèle dispose d’un processeur Intel Core i5-13420H, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe. Ce modèle s’affiche à 449 euros, ce qui correspond à une réduction de 48%.

Si vous préférez un format plus grand, le MateBook D16 avec son écran de 16 pouces coûte 50 euros de plus. Cette version est à 499 euros au lieu de 899 euros, soit une réduction de 45%.

Le D16 est lui aussi équipé d’un processeur Intel Core i5-13420H, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe. Cette version est non seulement plus grande, mais elle dispose également d’un clavier rétroéclairé, avec pavé numérique.

Pour le reste, les deux modèles partagent les mêmes caractéristiques : un design en aluminium à la fois fin et soigné, un écran Eye Comfort pour réduire la fatigue oculaire, un GPU Iris Xe capable de gérer des tâches graphiques légères à moyennes, y compris les jeux vidéo.

Enfin, si vous disposez d’autres appareils Huawei, la fonction Super Device facilite la connexion et l’échange de fichiers entre eux (PC, smartphones, tablettes, écouteurs…).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (MATEBOOK D14)