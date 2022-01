Mate 50 et 50 Pro : Huawei confirme le lancement mondial en 2022 sous HarmonyOS

Initialement attendus en 2021, les Huawei Mate 50 et 50 Pro débarqueront finalement en 2022. Un cadre de l'entreprise l'a confirmé. En outre, les deux futures smartphones devraient embarquer HarmonyOS 3.0, la nouvelle version de l'OS de la firme de Shenzhen.

Comme vous le savez, Huawei essaie tant bien que mal de résister et de survivre face aux sanctions américaines. L'année 2021 a été marquée par une chute vertigineuse du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui a dégringolé de 28,9% en 2021. Bien entendu, on espère pour la marque que 2022 sera de meilleur augure.

Quoi qu'il en soit, le constructeur ne se démonte pas et continue de lancer des produits ambitieux et prometteurs, à l'image de ce P50 Pocket, un smartphone pliable à clapet qui risque de faire mal au Galaxy Z Flip 3, son principal concurrent. Et après avoir lancé les P50 et P50 Pro, ses premiers smartphones sous HarmonyOS, il était attendu que la marque lance les Mate 50 et 50 Pro, les successeurs directs des Mate 40 et 40 Pro.

Traditionnellement, Huawei lance ses nouveaux Mate à l'automne, mais finalement, la firme de Shenzhen se serait ravisé. Face aux difficultés engendrées par la pandémie et par les sanctions américaines, de nombreux analystes et leakers ont assuré que Huawei a choisi de reporter la présentation des deux smartphones en 2022. Et même si nous n'avions pas eu de confirmation officielle du constructeur, 2021 s'est effectivement écoulé sans voir les Mate 50 et 50 Pro.

Huawei confirme l'arrivée des Mate 50 en 2022

Néanmoins, la marque est sortie de son mutisme. En effet, Derek Yu, président de Huawei CBG en Europe centrale et orientale, en Europe du Nord et au Canada, a confirmé que la gamme Mate 50 sera bel et bien lancée en 2022 dans le monde entier. En outre, le cadre a précisé que les futurs smartphones embarqueront HarmonyOS. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que les Mate 50 et 50 Pro profitent de la toute dernière version du système d'exploitation maison.

En effet et selon les dernières rumeurs, Huawei devrait présenter HarmonyOS 3.0 en juillet 2022. Une date qui correspond bien à la fenêtre de sortie des Mate 50, fixée lors du second semestre 2022. HarmonyOS 3.0 est d'ores et déjà disponible en version preview à destination des développeurs en Chine. D'après les premiers retours, les innovations du constructeur portent surtout sur trois domaines : l'architecture système, le “Super Terminal” et le développement unique du déploiement multiterminal.

