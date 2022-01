Huawei HarmonyOS 3.0 : la nouvelle version du système d’exploitation arriverait en juillet 2022

HarmonyOS, l’OS alternatif de Huawei pourrait bientôt avoir droit à une nouvelle version, si l’on en croit une fuite en provenance de Chine. Selon un leaker, HarmonyOS 3.0 pourrait être dévoilé dès le mois de juillet 2022.

Un leaker sur Weibo vient de dévoiler qu’HarmonyOS pourrait avoir droit à une nouvelle version dès la fin du second trimestre de 2022, aux alentours du mois de juillet. D’après lui, HarmonyOS 3.0 arriverait accompagné de nouveaux produits phares du fabricant chinois. D’ici la fin du mois de mars, Huawei tiendrait une mini-conférence de presse au cours de laquelle l’entreprise devrait donner davantage de détails concernant ses prochains produits. On pensait à l’origine que HarmonyOS 3.0 serait dévoilé à la fin de l’année 2021, mais il faudra finalement attendre le second trimestre 2022.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quels produits pourraient être dévoilés aux côtés de la nouvelle version d’HarmonyOS. Il pourrait s’agir d’un nouveau smartphone haut de gamme Huawei Mate 50, dont la sortie a été repoussée en 2022, ou encore de produits destinés à la maison connectée.

Que sait-on de HarmonyOS 3.0 ?

HarmonyOS 3.0 est déjà disponible pour certains utilisateurs en Chine depuis le mois d’octobre 2021, sous forme de Developer Preview. Il ne s’agit donc pas d’une version bêta à proprement parler, mais d’une version destinée aux développeurs d’applications. Ceux-ci peuvent l'installer pour s'assurer que leurs applications sont bien compatibles avec le nouveau système. HarmonyOS 3.0 continue d’innover autour de trois domaines fondamentaux : l'architecture système, le « super terminal » et le développement unique du déploiement multiterminal.

Comme vous le savez probablement, HarmonyOS a l’avantage de pouvoir être déployé sur de nombreux appareils différents, des smartphones aux tablettes en passant par les montres connectées, les objets destinés à la maison intelligente et même les voitures. En effet, Huawei a récemment dévoilé vouloir concurrencer Android Auto grâce à HarmonyOS Smart Cockpit, son propre OS pour voiture.

HarmonyOS 3.0 s’annonce particulièrement optimisée, puisque cette nouvelle version serait plus rapide que l’interface MIUI 13 de Xiaomi, qui fait partie des surcouches les plus rapides sur Android. Les fans de Huawei en Europe pourraient d’ailleurs bientôt profiter d’HarmonyOS, puisque Huawei serait enfin sur le point de déployer son alternative à Android chez nous en 2022.

