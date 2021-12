Huawei présente le P50 Pocket, un smartphone pliable à clapet qui va faire mal au Galaxy Z Flip 3

Huawei vient de dévoiler officiellement son premier smartphone pliable à clapet, le Huawei P50 Pocket. Il a de sérieux arguments pour devenir le meilleur smartphone à clapet du marché et détrôner le Galaxy Z Flip 3.

Huawei a levé le voile ce matin sur son Huawei P50 Pocket, son nouveau smartphone pliable. L’annonce n’était pas totalement une surprise, puisque nous avions déjà pu voir il y a quelques jours le design du smartphone avant sa présentation officielle.

Côté design, le Huawei P50 Pocket reprend les codes des autres smartphones P50 de la même série. On retrouve ainsi à l’arrière un module photo circulaire avec trois capteurs, ainsi qu’un second cercle qui abrite lui un écran externe de 1 pouce. Ce dernier vous permet de consulter des informations comme la date et l’heure, mais sert également de retour vidéo si vous souhaitez vous prendre en photo avec les caméras arrière.

Un écran géant pour un smartphone à clapet

Le smartphone adopte un design à clapet avec un grand écran de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour celui de son concurrent principal, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. L’écran offre une définition de 2790 x 1188 pixels un peu plus élevée que du FHD+, un taux de rafraichissement 120 Hz, un rapport 21:9 et une profondeur de couleur 10 bit. Côté batterie, le smartphone propose une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 40 W. C’est donc bien plus que le Galaxy Z Flip 3, qui se contente lui d’un accumulateur de 3300 mAh avec la recharge rapide 15 W.

Malgré cet écran géant, le smartphone se veut plutôt compact. Huawei annonce une largeur de seulement 75,5 mm, contre 78,1 mm pour un iPhone 13 Pro Max. Le smartphone offrirait une épaisseur de seulement 7,2 mm lorsqu’il est déplié, et 15,2 mm une fois plié. Enfin, le Huawei P50 Pocket est assez léger, avec seulement 190 grammes sur la balance.

Un Snapdragon 888, mais pas de 5G

Le Huawei P50 Pocket sera propulsé par un SoC haut de gamme Snapdragon 888. Cependant, tout comme les Huawei P50 et P50 Pro, ce dernier n’est pas compatible avec les réseaux 5G à cause des sanctions américains dont souffre le fabricant chinois. Huawei pourrait d’ailleurs bientôt contourner l’embargo américain en lançant ses propres puces 5G pour ses smartphones, mais il faudra probablement attendre encore quelques années avant de les voir arriver.

On peut regretter l’absence du nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui équipera pourtant les smartphones Android haut de gamme de 2022. Le Huawei P50 Pocket demeure tout de même un des smartphones pliables les plus puissants sur le marché. De son côté, OPPO avait également fait le choix de se contenter d’un Snapdragon 888 pour son nouveau Find N pliable, probablement pour faire baisser le prix.

Le P50 Pocket promet de briller en photo

Contrairement aux autres smartphones pliables à clapet qui se contentent généralement du minimum en photo, le P50 Pocket promet de bonnes performances en photo, dans la lignée de ce que proposent les autres appareils de la série. En effet, le smartphone est équipé d’une configuration photo à trois caméras, contre seulement 2 sur le Galaxy Z Flip 3.

On retrouve un capteur principal de 40 MP (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 13 MP (f/2.2) ainsi qu’un capteur « à large spectre » de 32 MP (f/1.8) qui viendra améliorer la qualité des clichés. Le smartphone est également doté d’un mode de photographie « fluorescente », qui promet des résultats hors du commun. Pour les selfies, le smartphone va utiliser un capteur de 10,7 MP (f/2.2) logé dans un poinçon.

Prix et disponibilité

Le Huawei P50 Pocket est disponible en Chine en trois coloris : Crystal White, Shining Stone Black et Art Limited Edition. Ce dernier est une édition spéciale, vendue un peu plus cher. Il faut compter 8988 yuans (1247 euros) pour les versions classiques avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 10988 yuans (1524 euros) pour l’édition dorée avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour l’instant, le smartphone est réservé au marché chinois, nous ne devrions donc pas le voir arriver en France. Comme vous l’avez probablement remarqué, le smartphone est sensiblement plus cher que le Galaxy Z Flip 3 (1059 euros en Europe). Il aurait donc du mal à se faire une place sur notre marché, surtout qu’il n’est pas compatible avec les services de Google.