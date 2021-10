Huawei Mate 50 : sortie reportée à 2022, ça se confirme

Huawei ne devrait pas lancer les Mate 50 cette année. Acculé par les sanctions américaines, le groupe chinois aurait bien décidé de reporter la présentation des smartphones jusqu'à l'année prochaine. La présentation prévue fin octobre 2021 n'a visiblement rien à voir avec la nouvelle gamme de Mate.

Privé de licence Android et des applications Google, Huawei a été contraint de bouleverser son calendrier de lancement de ses smartphones. Notamment, le groupe chinois n'a présenté la gamme des P50 que dans le courant de l'été. Généralement, Huawei n'attend pas plus tard que le mois de mars pour annoncer ses flagships.

Dans un contexte d'effondrement des ventes, Huawei aurait décidé de différer le lancement des Mate 50 jusqu'à l'année prochaine. C'est la première fois depuis 2013 que la marque chinoise n'annoncerait pas de nouveau Mate dans le courant de l'automne. La présentation aurait plutôt lieu au second semestre de l'année prochaine.

Fausse alerte : pas de Mate 50 fin octobre

Plus récemment, une annonce officielle est cependant venue semer le doute sur la date d'arrivée des Mate 50. Le constructeur chinois a en effet annoncé l'organisation d'une conférence de présentation le 21 octobre prochain. Sans surprise, tous les regards se sont tournés vers les hypothétiques Mate 50. De nombreux observateurs ont supposé que Huawei avait finalement prévu de lancer la gamme en dépit des sanctions américaines. David Naranjo, directeur principal chez Display Supply Chain Consultant, a rapidement prophétisé le lancement du Mate 50 Pro.

Il n'en est rien. Huawei a en effet dévoilé les appareils qui seront au centre de la présentation : il s'agit des Nova 9 et des Nova 8i. Le constructeur a publié plusieurs images officielles mentionnant clairement les deux terminaux. Déjà disponibles dans certains marchés, dont la Chine, les deux smartphones milieu de gamme arriveront sur le marché européen dans la foulée de la conférence. Il s'agit donc d'une annonce d'un interêt plutôt limité.

Après cette fausse alerte, tout porte à croire que le lancement des Mate 50 soit effectivement reporté au second semestre de l'an prochain. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs appareils Huawei. En attendant de plus amples informations sur les Mate 50, on attend votre avis sur la situation de Huawei dans les commentaires ci-dessous.