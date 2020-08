Mate 40 : Huawei lancera trois modèles avec un écran 90 Hz

Le Huawei Mate 40 arrive très bientôt. Le smartphone vient d’obtenir une certification auprès de l’organisme TENAA. Le document nous en apprend très peu sur le smartphone, si ce n’est qu’il se déclinera en trois variantes. Une source bien informée a toutefois dévoilé quelques informations intéressantes, notamment sur l’écran.

Huawei sera présent à Berlin début septembre à l’occasion de l’IFA 2020. Le constructeur présentera entre autres sa nouvelle puce Kirin 1000, le derner SoC haut de gamme conçu par HiSilicon en collaboration à TSMC. Le processeur sera au cœur du Huawei Mate 40, mais le smartphone devrait lui-même être présenté plus tard au cours d’une conférence dédiée. À quelques semaines de l’événement, un document de certification vient d’être publié sur le site de l’organisme chinois TENAA.

Une fois n’est pas coutume, ce dernier ne présente que très peu de détails sur le smartphone. On sait juste qu’il sera proposé en trois variantes : les Huawei Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+,portant respectivement les références OCE-AN00, NOH-AN00 et NOP-AN00. Toutes les variantes seront compatibles 5G et embarqueront le prochain processeur Kirin 1000 gravé en 5nm.

Huawei Mate 40 : écran de 6,5 pouces et un taux de rafraichissement de 90 Hz

Dans le même temps, le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, a révélé quelques informations sur l’écran du Huawei Mate 40 standard. Il affirme que sa production a déjà démarré et que sa taille réelle est de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080). Contrairement aux précédentes rumeurs, le Mate 40 n’aura pas un écran de 120 Hz comme le Galaxy S20.

Huawei évolue à son rythme dans la course aux meilleurs taux de rafraichissement du marché. Il misera à nouveau sur un écran 90 Hz comme pour le Huawei P40 Pro. L’écran sera légèrement incurvé comparativement au Mate 40 Pro attendu avec un écran waterfall dont l’inclinaison occupe quasiment l’intégralité des deux bords latéraux.

L’écran du Mate 40 standard sera fabriqué par BOE China, tandis que les Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ utiliseront des écran OLED signés Samsung et LG, qui sont eux ausi déjà en production. Enfin, Huawei aurait décidé de baisser le prix des modèles de la série Mate 40 comparativement aux Mate 30 de l’année dernière. Le constructeur serait en effet en train de revoir ses prétentions tarifaires pour compenser l’absence des applications Google.

